Geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 5’i güneş santrallerinden geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin halihazırda elektrikteki kurulu gücünün yüzde 54,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını ve bu alandaki gelişmelerin elektrik üretimine yansıdığını belirterek, "Geçen yıl sonunda toplam üretimin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık gelen 15 teravatsaatlik elektrik üretimini güneşten sağlamış durumdayız." dedi.

Bayraktar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) tarafından düzenlenen Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu FV Teknolojileri Çalıştayı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin son 5 yılda dünyada ilave kurulu güç artışında önemli bir aşamaya geldiğini ve 7'inci sıraya yükseldiğini anımsattı.

Yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler ve kullanımının yaygınlaşmasıyla küresel emisyonların önüne geçildiğine işaret eden Bayraktar, "Önemli bir konuma erişen ve parlak bir geleceği olan güneş enerjisi sektörünün gelişiminde özellikle tarife garantisi ve diğer teşvik mekanizmalarıyla geliştirdiğimiz programlar büyük önem arz etmektedir. Özellikle seçtiğimiz alanlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri kurarak yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ve bunu hedefleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli yerli üretim ve AR-GE'yi kapsayan bütüncül bir vizyonun göstergesidir. Türkiye'nin halihazırda elektrikteki kurulu gücünün yüzde 54,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi ve bu alandaki gelişmelerin elektrik üretimine yansıdı. Geçen yıl sonunda toplam üretimin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık gelen 15 teravatsaatlik elektrik üretimini güneşten sağlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

YEKA modeli sayesinde Avrupa'nın ilk ve tek entegre fotovoltaik güneş enerjisi tesisinin kurulduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin fotovoltaik modül üretim kapasitesinde Avrupa'nın tamamının neredeyse toplam kapasitesiyle yarışır hale geldiğini aktardı.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Bayraktar, Türkiye'nin en önemli makro iktisadi açmazlarından biri olan enerjide dışa bağımlılığı ve onun getirdiği enerji ithalatını ancak yakıtta ve teknolojide yerli üretimin artırılması ile mümkün olduğunu anlattı.

Bu noktada gayretlerin devam ettiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız 2053'te Net Sıfır emisyon hedefini ilan etti. Türkiye'nin karbon nötr ekonomi olması için özellikle enerji sektöründe üzerimize düşen çalışmalarla ilgili ilk değerlendirmelerimizi yaptık. Bu bağlamda Türkiye 2035'e geldiğinde 53 bin megavatlık güneşe, yaklaşık 30 bin megavatlık rüzgara, 7 bin 200 megavatlık nükleere ve 7500 megavatlık depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Biraz daha uzun vadede konuşulacak olursa önümüzdeki 30 yıl boyunca Türkiye'nin her yıl 5 bin megavat güneş santralini hayata geçirmesi gerekiyor. Bu bağlamda Güneş Enerjisi Teknolojileri Eylem Planını ODTÜ-GÜNAM ile beraber TENMAK işbirliği ile çalışıyoruz. GÜNAM'ın her geçen gün büyümesini ve önemli bir işlev üstleneceğini görüyoruz, destekliyoruz."

ODTÜ-GÜNAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan da TÜBİTAK 1004 programı kapsamında geçen yıl temmuzda resmi olarak kurulan Türkiye Fotovoltaik Teknolojileri Platformu'nun (TFTP) 1'inci kamuya açık çalıştayının gerçekleştirildiğini belirterek, "TFTP Türkiye'nin yakın geleceğinde fotovoltaik teknolojilerinde yüksek yerlilik oranı ile maliyet/performans olarak ulusal ve küresel piyasalarda rekabet edebilecek yenilikçi ürünlerin prototiplerinin geliştirilmesi ve seri üretimi için yetkinliklerin kazanılması amacıyla yola çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir gün sürecek çalıştayda, dünyada ve Türkiye'de güneş enerjisinin durumu ve ilgili stratejiler, afetlerde fotovoltaik teknoloji uygulamaları, panel cam teknolojileri, organik güneş hücreleri konularının da dahil olduğu sektör gündemine yönelik sunumlar yapılacak.