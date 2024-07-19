Gediz Ovası’nda hasret bitti... Kelebek’ten can suyu akıyor!

Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin m3 depolama hacmi ile bölgenin en büyük barajlarından biri olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj inşaatını 2 yıl önce tamamlayarak su tutmuştuk. Sulama şebekesi ile ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu kapsamda baraj gövdesinden yaklaşık 10 km aşağıya bir regülatör inşa ettik. Barajdan saldığımız suyu bu regülatör vasıtası ile yeniden tutup şebekeye veriyoruz" diye konuştu.
12 BİN DEKARLIK KISIMDA ŞEBEKE İMALATLARI TAMAMLANDI
24 bin 040 dekarlık sulama alanın yaklaşık 12 bin dekarlık kısmında şebeke imalatlarının tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2024 yaz sulama sezonunda 12 bin dekar araziye ilk kez su verildiğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, kalan 12 bin dekarlık alandaki çalışmaların ise 2025 yılı içinde bitirmeyi planladıklarını açıkladı.
BÖLGE HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Kelebek Barajı ve Sulama Projesi'nin bölge halkı için çok önemli olduğunu kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Manisa Kelebek Projesi tamamlandığı zaman 24 bin 040 dekar arazi can suyuna kavuşmuş olacak. Bölge ekonomisine 2024 yılı rakamları ile tam 180 milyon lira ek gelir sağlanacak. Ayrıca 2.163 kişiye de istihdam olanağı yaratılacak" diye konuştu.
5 MAHALLE FAYDALANACAK
Temelden yüksekliği 62 metre olan Kelebek Barajı'nın gövdesi SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) tipinde inşa edildi. 24.040 dekar verimli tarım arazisini modern sistem ile sulayacak proje sayesinde sulama maliyetleri düşecek. Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri faydalanacak.