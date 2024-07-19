Gediz Ovası’nda hasret bitti... Kelebek’ten can suyu akıyor!

Kelebek Barajı'nın 22 milyon 920 bin m3 depolama hacmi ile bölgenin en büyük barajlarından biri olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Baraj inşaatını 2 yıl önce tamamlayarak su tutmuştuk. Sulama şebekesi ile ilgili çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Bu kapsamda baraj gövdesinden yaklaşık 10 km aşağıya bir regülatör inşa ettik. Barajdan saldığımız suyu bu regülatör vasıtası ile yeniden tutup şebekeye veriyoruz" diye konuştu.