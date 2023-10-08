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Giriş Tarihi: 9.10.2023

Geleceğin bilim kadınlarına desteğini artırdı

Geleceğin bilim kadınlarına desteğini artırdı
21 yıldır genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle "Bilim Kadınları İçin" programını yürüten L'Oreal Türkiye, bu yıl projenin kapsamını genişleterek, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile üniversiteli genç kadınların eğitimine destek oluyor. Eğitim hayatlarında kullanılmak üzere kadın öğrenciler için bağış fonu oluşturan şirket, programda daha önce burs kazanmış bilim kadınlarının katkıda bulunacağı mentorluk programıyla da üniversite öğrencisi geleceğin bilim kadınlarına destek verecek. L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Genç kadın bilim insanlarının projelerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Geleceğin bilim kadınlarına desteğini artırdı
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