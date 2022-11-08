"Geleceğin çiftçileri" 100 dönüm arazide buğdayla ayçiçeği üretecek

Silivri'deki meslek lisesinde bu yıl tarım alanında eğitim görmeye başlayan öğrenciler, buğday ve ayçiçeği üretimi için Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsis edilen 100 dönümlük arazinin ilk aşamada 11 dönümüne buğday ekmek üzere tarlayı işliyor.

Adalet, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, grafik ve fotoğraf, güzellik hizmetleri ile kimya teknolojileri alanlarında eğitim verilen Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren tarım alanı açıldı.

100 DÖNÜMLÜK ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

Birinci sınıfta temel seviyede tarımla ilgili ders alan öğrencilere, teorik bilgilerini pratikte uygulayabilmeleri ve üretim yapmaları amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 100 dönümlük arazi tahsis edildi.

Buğday ve ayçiçeği üretimi yapılacak arazide öğrenciler, ilk aşamada 11 dönümlük tarlada buğday ekimi yapacak. Uygulama derslerini ekecekleri arazide geçirip modern çiftçiliği yerinde gören öğrenciler, traktörün toprağı ekime hazırlama sürecine şahit olma fırsatı buluyor.

Öğrenciler, toprağın işlenmesiyle ilgili öğretmenlerinden teknik bilgi alırken, tarımda kullanılan aletleri de tanıyor. "Geleceğin çiftçileri"nin tarlayı hazırlama süreci devam ederken ekim için toprağın güz yağmurlarıyla buluşması bekleniyor.

- Buğday ve ayçiçeğini üretecekler

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, salgın sürecinin tarımın önemini bir kez daha hatırlattığını, bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığının, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda tarım alanını açarak bir hamle başlattığını söyledi.

Artar, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 440 bin dönümü ekilebilir olmak üzere yaklaşık 800 bin dönüm arazisi olan ilçede, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda tarım alanı açarak sürece dahil olduklarını belirtti.

Buğday ekecekleri arazinin uygulama alanlarından biri olduğunu söyleyen Artar, ilçede okul arazisi olarak belirlenen yerleri Milli Emlak'tan ilgili okullara tahsis ettiklerini ve bu alanlarda bölgede önemli üretime sahip olan buğday ve ayçiçeği üreteceklerini anlattı.

- Amaç tarımda nitelikli personel yetiştirmek

Tarımda istihdam sürecinin önemine işaret eden Artar, şöyle devam etti:

"Şöyle ki tarımın niteliğinin artırılması için nitelikli istihdama ihtiyaç var. İlçemizde tarım niteliğinin artırılması için nitelikli personel yetiştirmeye dahil olduk. Bu ay içinde buraya ekim yapılacak. Şu an çocuklarımız ekim öncesi hazırlık aşamasında. Burada ürettiğimiz buğdayla, meslek liselerimize fırın açıldı biliyorsunuz, Bakanlığımızın böyle bir çalışması da var, ilçemizde de Abdullah Bilgingüllüoğlu Meslek Okulumuzda fırın kurulacak, un olarak okullarımızda ekmek üreteceğiz."

Artar, meslek liselerinde döner sermaye olduğunu, üretim sürecine dahil olan öğrencilerin karşılığında belirli bir ücret aldıklarını aktardı.

- "Gübrelemeden sonra toprağı tohumla buluşturacağız"

Tarım alanı öğretmeni ve ziraat mühendisi Çiğdem Topçu Uysal da öğrencilerin yaklaşık bir aydır tarımla ilgili eğitim alarak, temel bilgileri öğrendiklerini anlattı.

Öğrencilere yağış, sıcaklık, rüzgar ve nem gibi tarıma etki eden faktörlerle ilgili bilgi verdiklerini aktaran Uysal, ilerleyen dönemlerde bahçe bitkileri, tarla bitkileri, süs bitkileri ve tarım alet makineleri gibi daha detaylı konulara gireceklerini söyledi.

Tarım alanında eğitim verilmesinin önemine dikkati çeken Uysal, "Bundan sonra yetişecek kalifiye eleman açısından çok önemli, bir kere ülkemizde böyle bir ihtiyaç kesinlikle var. Tarım, ülke ekonomisi için de bizim için de çok önemli. Bu kadar tarım arazilerinin azaldığı bir dönemde amacımız, maksimum alandan kaliteli verim elde etmekse biz de öğrencilerimizi o noktada yetiştirip o alanlarda çalışmalarını, üniversitede lisans programlarında ve meslek yüksekokullarında ilgili bölümlerde okumalarını sağlamalıyız." diye konuştu.

Uysal, Silivri ve Trakya bölgesinde en çok yetiştiriciliği yapılan çeşitlerden birinin buğday olduğunu, aynı zamanda arpa, ayçiçeği ve kanola üretildiğini kaydederek, gıdanın temeli ve insanlık için buğdayın öneminin büyük olduğunu dile getirdi.

Bölgede 11 dönüm arazi üzerine buğday ekimi yapacaklarını, şu anda toprağı ekime hazırladıklarını bildiren Uysal, şu bilgilverdi:

"Öğrencilere toprak hazırlığından, toprak hazırlığında kullanılan traktörün arkasına taktığımız ekipmanlardan, hangi ekipmanla ne çeşit bir sürüm yaptığımızdan bahsediyoruz. Buğday yetiştiriciliğinde derin sürüm mü, daha sığ sürüm mü yapıyoruz, bunlardan bahsediyoruz. Devamında da mibzer ayarı yapacağız. Şu anda değil, ekime girdiğimizde mibzer ayarı yapacağız. Gübreleme yapacağız. Gübreyi tanıyacaklar. Neden o gübreyi atmamız gerektiğini konuşacağız. Gübrelemeden sonra da mibzer ayarıyla toprağı tohumla buluşturacağız."

- Yetişecek buğday haziran sonu temmuz başında hasat edilecek

Buğday ekimi için kasım ayının uygun olduğunu kaydeden Uysal, şu anda bölgede kuraklığın olduğunu, ekim için yağmur beklediklerini anlattı.

Ekim işleminden sonra belirli dönemlerde üst gübreleme ve ilaçlama yapacaklarını söyleyen Uysal, "O dönemlerde çocuklarla birlikte buraya geleceğiz, gübrelemeyi yapacağız, ilaçlamayı yapacağız. Son dönemde kök boğazı, pas, hasada yakın dönemde o ilaçları atacağız. İlçe Tarım'ın önerdiği durumda belki süne ilacı atacağız. Sonrasında da hasat edeceğiz. Hasat zamanı bu bölge için haziran sonu, temmuz gibi ama yine iklim koşullarına bağlı olarak değişecektir." bilgilerini paylaştı.

- "Uygulama derslerini daha çok seviyorum"

Tarım bölümünün ilk öğrencilerinden Meryem Andak, bu bölümü tercih etmenin ilk başta aklında olmadığını ama ülkeye faydalı olabilme düşüncesiyle bu alanı seçtiğini söyledi.

Tarım alanında ileride iş bulma imkanının fazla olduğunu düşündüğünü dile getiren Andak, "Derslerim iyi gidiyor. Uygulama derslerini daha çok seviyorum ama diğer derslerim de çok güzel gidiyor." dedi.

Toprakla içe içe olmanın kendisini çok doğal hissettirdiğini, ağaçları ve çiçekleri de çok sevdiğini ifade eden Andak, ziraat fakültesinde okuyarak ziraat mühendisi olmayı hedeflediğini kaydetti.

Öğrencilerden Yiğit Yılmaz da tarımın geleceğin mesleği olduğunu düşündüğü için bölümü isteyerek tercih ettiğini, birim alandan en yüksek kaliteyi elde etmek istediğini belirtti.

Dedesinin Muğla'da tarım yaptığını ve mısır yetiştirdiğini anlatan Yılmaz, "O da vesile oldu. Hem ona yardım ederim hem de tarımla ilgili profesyonelleşirim dedim." diye konuştu.