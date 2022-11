Geleceğin enerji fikirlerine 600 bin lira ödül bugün verilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde, ELDER ve İTÜ Arı Teknokent iş birliğinde başlatılan "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı" kapsamında finale kalan 16 girişimci projelerini sunacak.

Program sonunda başarılı olan enerji girişimcileri, Big Bang Startup Challenge 2022 sahnesinde 400 bin lira nakit ödülün yanı sıra Big Bang Startup Challenge'ın 458 milyon liralık ödül havuzundan da faydalanabilecek.

Dereceye girenlere ayrıca müşteri garantisi, ulusal ve uluslararası proje yazım desteği, global fuar ve hızlandırma programlarına katılım, yatırım ile patent imkanı da sunulacak.

"EN DEĞERLİ SERMAYEMİZ İNSAN KAYNAĞIMIZ"

Ödül töreninin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, büyük bir değişim içinde olan enerji sektörünün gündelik sorunlara cevaplar ararken aynı zamanda da kaçınılmaz hale gelen dönüşüm gereksinimlerine çözümler bulmaya çalıştığını ifade etti.

Tancan, enerji kaynaklarının her an ve talep edilen kadar hazır bulunmasının her ne kadar gerekli olsa da tek başına yeterli olmadığını belirterek, "İnsanlığın temel gereksinimleri olan besin, oksijen, bitkisel ve hayvansal ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlayabilmemiz için gezegenimizin sağlığına da azami önem vermemiz gerekiyor. Bunu sağlamanın tek yolu ise başta enerji olmak üzere kullandığımız kaynakların çevreye uyumlu olması ve olumsuz iklimsel sonuçlara neden olmaması." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar santralleri, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ile enerji verimliliği ve depolama sistemleri gibi enerji teknolojilerine odaklanırken aynı zamanda yeşil hidrojen, füzyon, karbon yakalama ve depolama gibi geleceğin üretim teknolojilerine de yöneldiğine işaret eden Tancan, şöyle devam etti:

"Tüm bu alanlarda yerli sanayilerin ve ulusal girişimci ekosistemlerinin hayata geçirilmesi olmazsa olmazımız. Bunun için uluslararası iş birliklerinin sağlayacağı sinerjinin ve çarpan etkisinin de pek tabii ki farkındayız. Bununla birlikte her vesileyle dile getirdiğim gibi bizim en değerli sermayemiz insan kaynağımız. İnsanımızın zekası ve girişimcilik gücü bizleri her defasında cesaretlendirirken birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Bugün burada sizlerin mevcudiyetinde işte tam da en değerli kaynağımızı zeki ve girişimci gençlerimizi ve insanlarımızı görüyorum. Pırıl pırıl fikirlerinizi ve yenilikçi projelerinizi hayata geçirmek amacıyla EPDK, ELDER ve İTÜ Arı Teknokent ortaklığıyla gerçekleştirilen "Enerjim Sensin Hızlandırma Programının" sizlere fırsatlar sunarken ülkemizin geleceğine katkıda bulunmasını diliyorum."

"EPDK DÜZENLEMELERİNDE AR-GE'YE BÜTÇE PAYI AYRILIYOR"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da bugüne kadar teknoloji geliştirme süreçlerinde yaşanan problemlerden ders çıkararak, tecrübeler ile teknolojinin geliştirilmesi ve ülkenin teknolojik olarak geleceğe hazırlanması gerektiğini belirtti.

Tecrübeleri, deneyimleri ve AR-GE imkanlarının vatandaşlarla paylaşılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Buradaki her çalışma çok değerli bizim için. Çünkü bu çalışmaların hepsi büyük bir tecrübe, altında yatan büyük emek, özveri, bilgi, donanım ve gayret var. Biz hiç bir gayreti yabana atamayız. Tabii fırsat vermemiz gerekiyor. İşte bunun için EPDK düzenlemelerinde bir takım AR-GE bütçeleri ayırıyorlar. Her ne kadar bazen yetkili kurumlar tarafından eleştirilsek de arkadaşlara diyorum ki devam edelim. Çünkü geliştirdiğimiz bir proje gelecekte bir vatandaşımızın yüzünü güldüren projeler olabilir. Biz bunu yaparken gençlere de şunu söylemek isterim, siz de bulduğunuz ile yetinmeyin daha da ileriye doğru bir şekilde gitmeye çalışın."