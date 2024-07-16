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Giriş Tarihi: 16.7.2024 10:10

Geleceğin ustalarını yetiştiriyorlar

Lokanta sektörünün kalifiye eleman bulmakta büyük sıkıntı çektiğini belirten İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, gençleri meslek sahibi olmaya çağırdı. Kılıç, odanın düzenlediği eğitimlerle hem üyeleri teşviklerden yararlandırdıklarını hem de geleceğin ustalarını yetiştirdiklerine dikkat çekti.

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Geleceğin ustalarını yetiştiriyorlar

Türkiye'de hemen hemen her ihtisas dalında yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığını hatırlatan Başkan Kılıç, 'Okuyan gençler masa başı işi istiyor. Eskiden aileler hiç olmazsa yaz dönemlerinde aileler evlatlarını bir sanatkarın, esnafın yanına verirdi. Okumayan çocuklar sanayi sitelerinde, esnafların yanında meslek sahibi olurdu. Ancak bugün herkes üniversite okuyup masa başı işi istiyor. Gelecekte kim esnaflık, sanatkarlık yapacak? Elektrik, marangoz işlerini kim yapacak? Türkiye'de mesleki eğitim özendirilmeli ve aileler yönlendirilmeli' dedi.

GELİRİ DAHA YÜKSEK

Sanatkarların aylık gelirlerinin pek çok üniversite mezunundan yüksek olduğunu da kaydeden Başkan Kılıç, "Üniversite mezunları asgari ücretle iş ararken, bugün lokantada iyi bir ustamız bin - bin beşyüz lira yevmiye alıyor. Mesleki eğitim bu ülkenin geleceği. Gençlerimizi ve ailelerimizi doğru yönlendirmeliyiz. Eğitim sadece gençler için değil, fiilen mesleğini icra eden üyelerimiz için de her zaman gerekli. Kendilerini ve işlerini geliştirebilmeleri buna bağlı.' şeklinde konuştu.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI..

Oda yönetimi olarak mesleki eğitime ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: , 'Şu an fiilen mesleğimizi icra eden meslektaşlarımıza da eğitimler veriyoruz. Mesleğimizin ve üyelerimizin geleceği için eğitimleri bir yatırım olarak görüyoruz. Odamızda her ay hijyen eğitimleri yapılıyor. Ayrıca şartları sağlayan herkesin Et ve Et Ürünleri Pişiriciliği Kalfalık ve Ustalık Belgeleri Sınavları odamızın eğitim salonunda yapılmaktadır.

LOKANTACILARA TEŞVİK

Son olarak Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi ile yaptığımız protokolle Usta Öğreticilik Belgesi veriyoruz. Bu protokol ile hem geleceğin ustalarının yetişmesine öncülük ediyoruz, hem de meslektaşlarımızın çeşitli teşviklerden yararlanabilmelerinin önünü açıyoruz. Usta Öğreticilik Belgesi'ni alan meslektaşımız, işyerinde çırak çalıştırmakta ve aynı zamanda çalıştırdığı çırak için hem SGK prim desteği hem de maaş desteği ile devlet teşvikinden yararlanmaktadır. E-devlete de işlenen Usta Öğreticilik Belgesi ömür boyu geçerli oluyor. Ben de zaman zaman derslere katılarak meslektaşlarımızla sohbet ediyor, mesleki tecrübelerimi aktarıyorum. Meslek eğitimini çok önemsiyor, bunu bir ülke meselesi olarak kabul ediyoruz'

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Geleceğin ustalarını yetiştiriyorlar
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