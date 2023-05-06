Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu’yu tercih etti





"UNUTULMAZ BİR ANI OLACAK"

Böyle bir anının kendileri için unutulmaz olduğunu belirten gelin Ebru Karaca Tekmen ise, "Benim için de sürpriz oldu, gelinliğimle TCG Anadolu'yu ziyarete geldik. Böyle bir şey nasip olduğu için çok mutluyum. Bizim için de unutulmaz bir anı olacak" sözlerine yer verdi.