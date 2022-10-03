Gelir garantili metro hattı İBB’ye devredildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun maliyetini İBB'nin karşıladığı şeklindeki iddiaları Ulaştırma Bakanlığı rakamlarla yalanlarken, aynı zamanda hattın gelirinin de yüzde 95'nin İBB'ye verildiği gün yüzüne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü; Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun 4.4 milyar Türk lirasına mal olduğunu açıkladı. Hattın yapımına Bakanlık dışında hiçbir kurumun harcama yapmadığı, hattın devredildiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) herhangi bir kesinti veya tahsilat yapılmadığı belirtildi. İBB'nin, metro hattından elde edilen gelirden yüzde 5'ini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vereceği aktarıldı. İBB'nin, hattın Marmaray'a bağlantısını sağlamadığı bildirildi.1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'da belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödeyeceği miktar yer alıyor. Kanunun 8. maddesinde; "Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan ve/veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet ve/veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder" deniliyor. Metro bitimindeki maliyete herhangi bir faiz farkı ve ek bedel eklenmeden 30 yılda ödeneceği öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır" demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İmamoğlu'nu isim vermedem eleştirdi ve "Vizyonsuzlar; Sabiha Gökçen Havalimanı için 'Tuz Gölü'ne Alabalık Tesisi Yapmaya Benzer' demişlerdi... Bugün metrosunu da açtık!" ifadelerini kullandı.