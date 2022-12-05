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Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:17

Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 71 sözleşmeli personel istihdam edecek.

AA
Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, çeşitli illerde görevlendirilecek 71 sözleşmeli personel için alım şartları açıklandı.

Buna göre, 6 avukat ile 17 koruma ve güvenlik görevlisi için 28 Aralık'ta, 26 hizmetli için 29 Aralık'ta, 8 şoför ile 14 tekniker için 30 Aralık'ta sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınavlar için başvurular 13-19 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

Sınava girmeye hak kazananlar, sınava giriş yerleri ve sınavı kazananlar, kurumun "www.gib.gov.tr" uzantılı internet adresinden ilan edilecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı 71 sözleşmeli personel alacak
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