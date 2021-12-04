Gelir İdaresi çağrı yaptı

Yurtdışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet
ve diğer sermaye
piyasası araçlarını
vergi incelemesine tabi
olmadan Türkiye'de değerlendirmek
üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasına
başvuru için son aya girildi.
Bildirim için son gün 31 Aralık. Gelir İdaresi Başkanlığı
, düzenlemeden yararlanmak için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığını anımsatarak, sunulan fırsatları "Altın, taşınmaz, para, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarını getirenlere yönelik vergi, inceleme, tarhiyat olmayacak, serbestçe tasarruf edilebilecek" diye sıraladı.
VERGİ HESAPLANMAYACAK
Gelir İdaresi Başkanlığı varlık barışının sağladığı avantajlara yönelik rehberde örneklerle sunulan imkânları anlattı. Örneğin, Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan Ahmet Bey 17 Kasım 2020 itibariyle yurtdışındaki dövizini Türkiye'de bankaya yapacağı bildirimle düzenlemeden faydalanabilecek, bu bankadaki mevcut ya da yeni hesaba transfer edebilecek. Bu bildirim sonucunda söz konusu dövizle ilgili herhangi bir vergi hesaplanmayacak, inceleme yapılmayacak.
Düzenlemeden yararlanılabilmesi için yurtdışında bulunan varlıkların 31 Aralık tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, bu varlıkların bildirimden sonra 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.