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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Gelir İdaresi çağrı yaptı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Gelir İdaresi çağrı yaptı
Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasına başvuru için son aya girildi.
Bildirim için son gün 31 Aralık. Gelir İdaresi Başkanlığı, düzenlemeden yararlanmak için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığını anımsatarak, sunulan fırsatları "Altın, taşınmaz, para, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarını getirenlere yönelik vergi, inceleme, tarhiyat olmayacak, serbestçe tasarruf edilebilecek" diye sıraladı.

VERGİ HESAPLANMAYACAK
Gelir İdaresi Başkanlığı varlık barışının sağladığı avantajlara yönelik rehberde örneklerle sunulan imkânları anlattı. Örneğin, Türkiye'de mükellefiyeti bulunmayan Ahmet Bey 17 Kasım 2020 itibariyle yurtdışındaki dövizini Türkiye'de bankaya yapacağı bildirimle düzenlemeden faydalanabilecek, bu bankadaki mevcut ya da yeni hesaba transfer edebilecek. Bu bildirim sonucunda söz konusu dövizle ilgili herhangi bir vergi hesaplanmayacak, inceleme yapılmayacak.
Düzenlemeden yararlanılabilmesi için yurtdışında bulunan varlıkların 31 Aralık tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, bu varlıkların bildirimden sonra 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.

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Gelir İdaresi çağrı yaptı
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