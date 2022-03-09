Gelir İdaresi’nden elektrik şirketlerine inceleme: Enerji Fonu’na ödeme yapmayan şirketler mercek altında

Türkiye'de faaliyet gösteren 190'nın üzerindeki elektrik şirketinin Elektrik Enerjisi Fonu'na ödediği katkı payı 1.5 milyar liraya yaklaştı. Şirketler tüketiciye satış yapmaları durumunda fon katkı payını ödemekle yükümlü bulunuyor.

Fon katkı payının takibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yürütülüyor. Yapılan değerlendirmeler Vergi Denetim Kurulu'na gönderiliyor. Enerji sektöründeki araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek için aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 1 olarak kesilen fon bedelini ödemeyen şirketler Kurul tarafından incelemeye alınıyor. Sayıştay, 30'un üzerinde şirketin Fon'a hiç ödeme yapmadığını, bazılarının da eksik, gecikmeli ödeme yaptığını belirlerken vergi müfettişleri konuya ilişkin araştırma başlattı. Tüketiciye elektrik enerjisi satışı gerçekleştiren şirketlerin fon katkı payını yatırıp yatırmadıklarına yönelik yapılacak işlem, bu denetimlerin sonucundaki tespitlere göre yapılacak.

BAKAN NEBATİ: VDK İNCELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, konuya ilişkin soruları yanıtlarken, "Tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan şirketlerin sektör altyapı giderlerine katkı payı oranlarının belirlenmesi, bu paya ilişkin gelirlerin takibi, yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin her türlü işlemler Enerji Bakanlığı nezdinde yürütülüyor. Gelir İdaresi ve Enerji Bakanlığı'ndan alınan yazılarda, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan şirketlerin fon katkı payı yatırıp yatırmadığı konusunun vergi müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre belirlenmesi talebinde bulunuldu. Konu Vergi Denetim Kurulu'na bağlı ilgili ihbar ve inceleme talepleri değerlendirme komisyonuna intikal ettirilmiştir" dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satan lisans sahibi tüzel kişilerin tüketiciden yüzde 1 tahsil ettiği sektör altyapı giderlerine katkı payını tahakkuku takip eden ikinci ayın 20'sinde Enerji Bakanlığı'na yatırması gerekiyor. Şirketler 2020 yılında 832 milyon lira olmak üzere son iki yılda 1.5 milyara yakın Fon ödemesi gerçekleştirdi. Sayıştay raporunda, Bakanlık banka hesabına yatırılıp bütçeye gelir kaydedilmesi gereken Fon tutarlarının, tam olarak tahsil edilemediği tespiti yer aldı.