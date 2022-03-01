Gelir ve emlak vergisinde ilk taksit dönemi

GEÇEN yıla ilişkin yıllık gelir
vergisi ile 2022 emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Gerçek kişiler tarafından 2021
yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek. 2022 yılı
emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.