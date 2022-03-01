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Giriş Tarihi: 2.3.2022

Gelir ve emlak vergisinde ilk taksit dönemi

Gelir ve emlak vergisinde ilk taksit dönemi
GEÇEN yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı. Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek. 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.
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Gelir ve emlak vergisinde ilk taksit dönemi
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