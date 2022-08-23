Geliri 14 bin liranın altında olana ucuz konut

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını 13 Eylül'de açıklayacağı dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. Hiç evi olmayan vatandaşa, 240 ay vadeli ve uygun taksitlerle konut, arsa ve işyeri imkânı sunulacak. Ayrıca 81 ilde olacak sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si 30 yaş altı gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı. Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak. Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak.ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını söyledi. Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi. Bakan Kurum, şöyle devam etti: "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak."KONUT projesine giremeyenler arsaya başvurup kendi evlerini yapabilecekler. Sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Altyapıya sahip arsaların Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor. İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar sürüyor.BAKAN Bilgin, sözleşmeli işçiler konusunu, ayın sonuna doğru ya da eylülün ilk haftasında açıklayacaklarını belirtti. Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine ise Bilgin, şunları söyledi: "Çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Komisyonu ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız. Bur de birlikte değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya eylülün ilk haftasına açıklayacağız."