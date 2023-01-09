Genç çiftçiye destek % 150 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, genç çiftçilere sağlanan 'Uzman Eller Projesi' desteğinin 100 binden 250 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Mevcut tarım sigortacılığı ve üreticilere gelir koruma garantisi sağlanmasının genişletileceğini belirten Kirişci, genç ve kadın çiftçilere prim indirimi uygulanarak TARSİM'den daha çok faydalandırılacağını söyledi.Dört ildeki barajların doluluk oranını açıklayan Kirişci, İstanbul'da oranın yüzde 33.3 olduğunu ve hiç su gelmemesi halinde 3.5 aylık ihtiyacın karşılanabileceğini söyledi. Kirişci, Ankara'da barajların yüzde 18.9'luk oranıyla 6 aydan fazla, İzmir'de yüzde 19.1'lik doluluk oranıyla 7 aylık su stokunun olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Su Verimliliği Seferberliği başlatıldığını söyleyen Kirişci 'Suda Sıfır İsraf' temasıyla suya dikkat çekeceklerini belirtti.Sahipsiz hayvanların çip takarak kayıt altına alındığını vurgulayan Kirişci, 1 milyon 493 bin 541 hayvanın sisteme kayıt olduğunu, 500 bin civarında da beyanname olduğunu söyledi. "Hayvanlar da şiddete maruz kalıyor, bunu da yok sayamayız" diyen Kirişci, toplam 2 milyon sahipli hayvanın olduğunu bildirdi.Hayvan barınağı ihtiyacı için pilot il seçilen İstanbul'da 39 ilçeye valilikten yazı gönderildiğini anlatan Kirişci, "Hayvan barınağına ihtiyacınız varsa, bu hayvanların rahat yaşayacağı yer tahsisine hazırız, dedik. 39 ilçemizden sadece 7'sinden, 4'ü resmi, 3'ü şifahi olarak belirtti. Toplam 7 ilçeden geldi" diye konuştu.Bakan Kirişci, 2022'de ise sap/ saman ithalatının olmadığını da açıkladı.8 Ocak'tan itibaren 633 ülkeye 16.9 ton tahıl ve gıda ürününün taşındığını belirten Kirişci,"Bu tahılın, yüzde 53.6'sı Avrupa, yüzde 28.2'si Asya, yüzde 12.2'si Afrika, yüzde 6.1'i Ortadoğu ülkelerine ulaşmıştır" dedi. Kirişci, BM'nin en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere ise 915.7 bin ton ve ayçiçek yağı gittiğini ifade etti. Kirişci, şu an herkesin tarlasına istediği ürünü ekebildiğini ve bu durumun yanlış olduğunu vurgulayarak, "İzin alma zorunluluğu getireceğiz, planlı üretime zorlayacağız" diye konuştuGıda arz güvenliğinin sağlanması için Gıda Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu duyuran Tarım Bakanı Kirişci, "Bu daire başkanlığı sayesinde yurt içinde ve dışında tüm ürünlere ilişkin arzları takip ediyoruz. 8 ülkede 9 tarım müşavirimiz var" dediEt konusunda spekülatif hareketlere dikkat çeken Bakan Kirişci, gerekli önlemlerin alındığını, alınmaya da devam edileceğini söyledi. Kirişci, "Piyasadaki fiyat artışı konusundan bağımsız olarak tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum" dedi.Sütte stokçuluk yapan sanayicilere seslenen Kirişci, "Herhangi bir şekilde sütü satmayıp bunu elinde tutup bir stokçuluk yapıp fırsatçılığa dönüştüren bir süt üreticisi olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Et ve sütte bulunulurluk konusunda eksiğin olmadığına dikkat çeken Kirişci, "Gerekirse gerekli tedbirler alınır" diye konuştu.