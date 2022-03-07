Genç Girişimci ve İş İnsanı Onur Durası: “Teknolojinin hızına ayak uydurmalıyız.”

Merkeziyetsiz finans uygulamaları, kripto paralar, Ethereum platformu üzerinde oluşturulan akıllı kontratlar, Ripple ağı üzerinden swift sistemini tarihe gömecek ödeme sistemi teknolojisi, NFT ve son olarak hayatımıza giren adından da sıkça söz ettiren dev teknoloji metaverse!… Son yıllarda teknolojinin getirdiği yenilikler birçok alanı etkiledi ve değiştirdi. Köklü şirketlere marka danışmanlığı hizmeti veren Artline Reklam Ajansı'nın kurucu başkanı Onur Durası, teknolojinin şirketler ve markaların geleceğindeki yerini değerlendirdi: "Günümüzde teknolojiye ayak uydurmak artık bir tercih değil, zorunluluk."

Aynı zamanda yeni bir evrene geçiş sürecinde olduğumuzu belirten Artline Medya Grubu başkanı Onur Durası:

Son dönemde yönetim kurulu üyesi olduğu, basın sözcülüğü ve dijital reklam çalışmalarını yürüttüğü Pendikspor'u internette en çok konuşulan kulüpler arasına sokan isim olarak anılan Onur Durası, özellikle blockchain teknolojisinin geleneksel algıları altüst ettiğini söyledi. Tüm karmaşıklığına rağmen markalar ve şirketlerin değişen teknolojiye entegre olmasının önemine dikkat çeken Durası, "Yakın gelecekte para algımız da dünyaya bakışımız da değişecek. Kripto paralar yaşamımızın bir parçası olacak. Metaverse ile yeni bir evrene geçiş yapmanın arifesindeyiz. Tüm bu değişim sürecinde biz de iş ortaklarımızı bu yeni dünyaya hazırlıyoruz. Zira artık kaçınılmaz olan bu değişimin bir parçası olamayanlar varlıklarını sürdüremeyecekler" dedi.



"İlandır"