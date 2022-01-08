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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Genç istihdamına 10 bin başvuru geldi

Genç istihdamına 10 bin başvuru geldi
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketi için başvuru sayısının 10 binli rakamlara yaklaştığını belirterek, "Peyderpey işe alımlar da başladı. 75 bin hedefini mart gelmeden tamamlamış olacağız. Bu çerçevede ocak ayında KOSGEB olarak istihdama ciddi katkı vereceğiz. Üniversite, meslek yüksekokulu veya teknik lise mezunlarını önceki senenin üstüne artı 1 istihdam olarak alan firmalarımıza 100 bin liralık destek sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kurt, desteğin 2 yıl geri ödemesiz olacağını, sonraki 2 yılda da taksitler halinde sadece anaparanın geri ödeneceğini aktararak, komisyon veya herhangi bir evrak ücreti alınmayacağını söyledi. Destek başvurularının çevrim içi olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği bilgisini veren Kurt, "Ankara'daki bu firmamız da 5 kişiyi işe alacağını taahhüt etti. Bunun karşılığında 500 bin liralık bir desteği hak etmiş olacaklar" ifadelerini kullandı. Kurt, salgından etkilenen işletmelere yönelik "Hızlı Destek Programı"nı geçen yıl başlattıklarını anımsattı.

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Genç istihdamına 10 bin başvuru geldi
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