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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Genç istihdamına destek 125 bin liraya çıktı

Genç istihdamına destek 125 bin liraya çıktı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), genç istihdamını kolaylaştıran Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardı. İşletmeler, 10 Ekim'e kadar çevrim içi başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler, 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den ödeme talebinde bulunacak. Destek Programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak.
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Genç istihdamına destek 125 bin liraya çıktı
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