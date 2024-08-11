Genç nüfus 3.9 milyona gerileyebilir

Türkiye İstatistik Kurumu ve Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünya nüfusu 2023'te 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 oldu. Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873'ünü 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor. Geçen yıl itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun 12 milyon 872 bin 39'u da genç nüfus kapsamında yer alıyor. Türkiye, yüzde 15.1'lik genç nüfus oranıyla yüzde 15.5 olan dünya ortalamasının altında bulunuyor. En yüksek genç nüfusa sahip ülke yüzde 24.1'le Suriye, en düşük orana sahip ülke yüzde 6.8'le Ukrayna olarak kayıtlara geçti.TÜİK'in üç farklı senaryo üzerinden yaptığı nüfus projeksiyonları, Türkiye'nin genç nüfus oranının 2050 ve 2100 yıllarında gerileyebileceğini ortaya koyuyor. Ana senaryoya göre, Türkiye'nin 2050'de genç nüfusunun yaklaşık 9.1 milyon olması bekleniyor. Düşük senaryoya göre de 2050'de 8.3 milyona gerileyecek genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 9.29 olarak hesaplandı. Yüksek senaryoda ise genç nüfusun 9.9 milyon olması, oranının ise yüzde 10.03'te kalacağı öngörüldü. Ancak tüm projeksiyonlarda, Türkiye'nin genç nüfusundaki azalış dikkat çekti.