Gençler geleceğin finans dünyasını şekillendiriyor

"Hack to the Future" sadece bir yarışma değil; yaratıcılığınızın ve yeteneklerinizin sınırlarını keşfedeceğiniz bir macera. Prototiplerinizi geliştirmek için bilgisayar ve ekipmanlarınızı getirmeyi unutmayın! İnternet bağlantısı ve ilham dolu bir atmosfer, sizi İstanbul Finans Merkezi'nde bekliyor.

Yolculuğunuz Burada Başlıyor. VakıfBank ile Hack to the Future'a hazır mısınız? Hack to the Future: Geleceğin Finans Dünyasını Şekillendiren Gençler Aranıyor!

Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğin öne çıktığı finans dünyasında yeni bir çağ başlıyor! BVakıfBank olarak, genç yetenekleri inovasyon yolculuğumuzun bir parçası olmaya davet ediyor. Benim jüri üyesi olarak ilk kez katılacağım "Hack to the Future" hackathonunun beşincisi, yaratıcılığı ve teknoloji tutkusu olan gençlere kapılarımızı açıyor. Bu etkinlik sadece bir yarışma değil; fikirlerin gerçeğe dönüştüğü, gençlerin geleceğin finansal çözümlerine ilham verdiği bir platform.

Gençlerin dinamizmini ve vizyonunu finans dünyasına taşımayı hedeflediğimiz bu etkinlik, kamu bankaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Hackathon boyunca, yaratıcı fikirlerinizi gerçeğe dönüştürme şansı yakalayacaksınız. Dijital bankacılık, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kullanıcı deneyimi gibi kritik alanlarda projeler geliştirerek finans sektörüne damga vurabilirsiniz.

VAKIFBANK İLE GELECEĞİ BİRLİKTE TASARLA

Hackathon kapsamında, takımların geliştirdiği projeler özgünlük, yenilikçi teknoloji, iş modeli, uygulanabilirlik, ticarileşme/ölçeklenebilirlik, sosyal fayda, sunum kalitesi, tasarım ve prototip özellikleri dikkate alınarak değerlendirilecek. Kazanan projeler, toplamda 340 bin TL ödül ile ödüllendirilecek. Ayrıca, En iyi MVP (Prototip), En yenilikçi teknolojik çözüm, En global çözüm, En iyi kullanıcı deneyimi ve En iyi sosyal girişim kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Bir takım birden fazla kategoride ödül alma şansı elde edebilecek.

Hackathon, 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan VakıfBank Genel Müdürlük binasında yüz yüze gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 48 saat boyunca prototiplerini geliştirdikten sonra, 15 Aralık öğleden sonra jüri önünde projelerini sunacak. Kazananlar aynı gün içerisinde açıklanacak.

LİSANS ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR

VakıfBank, etkinlik boyunca katılımcılara özel dinlenme alanları sağlayacak. İstanbul dışından gelen katılımcılar için ise final günü otel konaklaması VakıfBank tarafından karşılanacak. Ulaşım masrafları, belgelenmesi halinde kişi başı 8 bin TL'ye kadar karşılanacak.

Etkinliğe lisans öğrencileri ve mezunları katılabilecek. Katılımcılar en az 2, en fazla 4 kişilik takımlar oluşturacak. VakıfBank çalışanları, birinci derece akrabaları veya bankayla iş ilişkisi olan kişiler hackathona katılamayacak.

Katılımcıların, ürün geliştirme ve sunum süreçleri için gerekli bilgisayarlarını ve ekipmanlarını yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Etkinlik alanında internet bağlantısı sağlanacak, ancak sadece mobil cihazlarla katılım önermiyorum.