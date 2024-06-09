Gençler risklere karşı daha endişeli

Küresel Riskler Raporu'nun stratejik ortaklarından Marsh, 2024 raporunda gelecek 10 yıllık zaman diliminde çevresel ve teknolojik risklerin şiddetinin artmasının beklendiğini ortaya koydu. Neredeyse tüm çevresel riskler önümüzdeki on yılın ilk 10 risk sıralamasında yer alırken, aşırı hava olaylarının önümüzdeki on yıl boyunca en üst sıradaki risk olarak daha da şiddetli hale gelmesi bekleniyor. Raporun en önemli konu başlıklarından birinin çevreyle ilgili olumsuz gelişmeler ve bu konuda alınan yetersiz tedbirler olduğunun altını çizen Marsh Mclennan Türkiye CEO'su Tarık Serpil, "Çevresel riskler, tüm zaman dilimlerinde risk ortamını domine etmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, çevresel risklerin önceliği konusunda yaş grupları ve ait olunan gruba göre de farklılıklar görülüyor. Gençler, yaşlılara göre çevresel riskler konusunda daha endişeli iken, sivil toplum kuruluşları ve devlet uzmanları çevresel riskleri yakın vadede, sanayi uzmanları ise uzun vadede konumlandırıyor" dedi. Rapora göre, hazırlıklı olmak da zorlaşabilir. Örneğin dalga enerjisinin yüzde 90'ından fazlasını emen mercan resif sistemlerinin çökmesi, kıyı topluluklarını fırtına dalgalanmalarına karşı savunmasız bırakabilir ve küresel ölçekte yıllık sel hasarını potansiyel olarak iki katına çıkarabilir.