Gençlerden Erdoğan’a sosyal konut teşekkürü

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan'ın, 250 bin sosyal konut, 100 bin arsa ve 10 bin sanayi bölgesi projesi gençlerden tam not aldı. SABAH'a konuşan gençler projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - Rıdvan Kaçmaz (19):
Proje dar gelirli, engelli ve özellikle gençler için çok güzel bir proje oldu.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Ayben Ümüş Kurt (21):
Gençlere kendi imkânlarıyla ev veya işyeri sahibi olma yolunu açtığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Ali Gürsoy (22):
Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de gençlerin yanında olduğunu göstermiş oldu. Ben de başvuracağım.
Samsun Üniversitesi - Ozan Fırat Topal (23):
Gençlere ayrılan yüzde 20'lik kontenjan AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi ortaya koymuş oldu.
Siirt Üniversitesi - Beyza Nur Uluışık (21):
Gençlere verilen bu pozitif ayrımcılık gönüllerimizi fethetti.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Abdulmutalip Çiftçi (22):
Yine gençlerin başkanı olduğunu gösterdi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Yaren Nisa Karduz:
KYK müjdesinden sonra yine biz gençleri düşündüğünü görmüş olduk.
Trakya Üniversitesi - Hasan Sağat:
Her projede, biz gençlere kontenjan ayırarak değer verdiğini hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız bizler için büyük şans.
Pamukkale Üniversitesi - Abdullah Fehim Kılıçarslan (20): Cumhurbaşkanımız biz gençleri hiçbir zaman arka plana atmadığını gösterdi.
EN ÇOK GENÇLER BAŞVURUYOR
Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaşların yoğun ilgisi süsüyor. Üç günde toplam 2 milyon 4 bin 403 kişi e-devlet ile Ziraat Bankası ve Halkbank kanalıyla ucuz konuta başvurdu. Kategoriler bazında incelendiğinde sosyal konuta en fazla rağbet gösteren ise gençler oldu. Üç günde toplam 798 bin 490 genç başvuru yaptı. Emekli kategorisinden başvuru sayısı 149 bin 758 oldu. 82 bin 526 engelli kategorisinden başvuru yapıldı. Başvuruların 973 bin 629'i ise asgari ücretli çalışanlardan oluşuyor.