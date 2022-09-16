Gençlerden Erdoğan’a sosyal konut teşekkürü

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın, 250 bin sosyal konut, 100 bin arsa ve 10 bin sanayi bölgesi projesi gençlerden tam not aldı. SABAH'a konuşan gençler projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Proje dar gelirli, engelli ve özellikle gençler için çok güzel bir proje oldu.Gençlere kendi imkânlarıyla ev veya işyeri sahibi olma yolunu açtığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de gençlerin yanında olduğunu göstermiş oldu. Ben de başvuracağım.Gençlere ayrılan yüzde 20'lik kontenjan AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi ortaya koymuş oldu.Gençlere verilen bu pozitif ayrımcılık gönüllerimizi fethetti.Yine gençlerin başkanı olduğunu gösterdi.KYK müjdesinden sonra yine biz gençleri düşündüğünü görmüş olduk.Her projede, biz gençlere kontenjan ayırarak değer verdiğini hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız bizler için büyük şans.Pamukkale Üniversitesi - Abdullah Fehim Kılıçarslan (20): Cumhurbaşkanımız biz gençleri hiçbir zaman arka plana atmadığını gösterdi.Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaşların yoğun ilgisi süsüyor. Üç günde toplam 2 milyon 4 bin 403 kişi e-devlet ile Ziraat Bankası ve Halkbank kanalıyla ucuz konuta başvurdu. Kategoriler bazında incelendiğinde sosyal konuta en fazla rağbet gösteren ise gençler oldu. Üç günde toplam 798 bin 490 genç başvuru yaptı. Emekli kategorisinden başvuru sayısı 149 bin 758 oldu. 82 bin 526 engelli kategorisinden başvuru yapıldı. Başvuruların 973 bin 629'i ise asgari ücretli çalışanlardan oluşuyor.