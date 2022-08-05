Gençlerden ucuz konut teşekkürü

Cumhurıyettarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak sosyal konut hamlesi vatandaşta büyük bir heyecan uyandırdı. Proje kapsamında yeni evli çiftlere ve evlilik arifesinde olan gençlere kontenjan ayrılacağının belirtilmesi gençleri umutlandırdı. SABAH'a konuşan evli çiftler ve dünya evine girmeye hazırlanan gençler projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Evcil: Çok avantajlı bir proje. Budevirde ev almak zorlaşmıştı. Buproje önümüzü görmek için çokfaydalı oldu.Aydemir: Nişanlanmaya kararverdik. Fakat önümüzde ev sahibiolmak gibi devasa bir meselevardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk.Bu proje yüreğimize suserpti. Önümüz açıldı. BaşkanErdoğan'a çok teşekkür ediyorum.Ramazan Baybas: Bir yıldırevliyiz ve kirada oturuyoruz.Bu dönemde ev sahibiolmak çok önemliydi.TOKİ'nin projesi umutlarımızyeşertti. Artık bizim de birdikili taşımız olacak. Projeninbaşlamasını heyecanla bekliyoruz.Ayşegül Baybas: İnşallah bizler deev sahibi oluruz. İleri de evlatlarımızın'bizim' diyebileceği bir yuvası olur.Samet Dipi: Yeni evlenecek çiftler içingayet başarılı bir proje. Çünkü evler ciddifiyatlarda. Bu proje yeni evlenenlerin vetoplumun büyük bir kısmının ev sahibiolmasını sağlayacaktır. Böylece kolay birşekilde ev sahibi olunabilecektir. Umarımçok daha kapsamlı olur.Ayşe Sultan Dipi: Bizlerde bir ev heyecanıoluştu. Başladığı zaman başvuracağız.Sevinçliyiz.Başkan Erdoğan, ev sahibi olmayanları umutlandıran TOKİ konut projesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım son dönemde ciddi şikâyet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır." Sosyal konut projesinin detayları eylülde açıklanacak.