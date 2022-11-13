Gençlere 4 koldan destek

Gençlerin her açıdan rahat etmesi için devlet tüm imkânlarını seferber ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile üniversite öğrencilerinin korkulu belası olan harçların kaldırılmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının sadece ana parasının ödenmesi için atılan adım ve yurt ücretlerine zam yapılmaması gençleri rahatlattı. Geçmişte koğuş sistemiyle hizmet veren KYK yurtları yenilendi. Öğrenciler 250-450 lira arasındaki makul ücretli yurtlarda konforlu yaşam sürüyor. Otel konforundaki 850 bin kapasiteli yurtlarda güvenle üniversite eğitimini tamamlayan gençlere sosyal alanda da maddi destekler veriliyor. Devlet gençliğini günümüz şartları ile uyumlu, geleceğin zorluklarına karşı hazırlıklı, yerli değerlere duyarlı, aynı zamanda evrensel kültüre saygı duyan bir düzeye ulaştırmak için desteklerini sürdürüyor.Koğuş tipi ve konforsuz imkânları ile 2002 yılında 190 olan yurt sayısı, 2022'de yenilenerek 800 seviyesine ulaştı. Bugün itibarıyla toplam kapasite 850 bin kişiyi aştı. Bu yıl 105 yeni yurt binası hizmete alındı. Banyo tuvaletlerin, bazalı yatak ve çalışma masalarının olduğu yurt odaları düzenli olarak temizleniyor. Yurtlarda internet, elektrik, su, ısınma, güvenlik, spor ve eğitim gibi hizmetler tamamen ücretsiz olarak gençlere sağlanıyor. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.İlk şart örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması. İkinci şart, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması. Üçüncü şart ise taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlara bulaşmamış olması, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama gibi suçlarından mahkûm olmaması.Bu sene yurt ücretlerine herhangi bir güncelleme yapılmadı; öğrenciler aylık 250 ile 450 lira arasında ödeme yapıyor. Yurtlarda konaklayan tüm öğrenciler için aylık bin 800 lira beslenme yardımı da veriliyor. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği olarak verilen beslenme yardımı özel yurtlara göre daha avantajlı. Beslenme yardımı için herhangi bir başvuruya gerek duyulmuyor.2004'TEN bu yana 5 milyon 884 bin 620 öğrenciye, toplamda 24.3 milyar lira burs ödendi. Kredilerde ise 2002'den bu yana 16 milyon 550 bin 665 öğrenciye, toplamda 62 milyar 260 milyon lira kredi verildi. Öğrenim kredileri geri ödemelerinde ÜFE farkı ortadan kaldırıldı.BURS ve kredilerde yapılan düzenlemeler gençlerin elini rahatlattı. Burs/kredi başvuruları belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.AILESINDEN uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş - dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak. Bu yıl bilet başına 500, 2023'te ise 750 TL ödenecek. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca öğrenci veya ailesi aracılığıyla yapabilecek. Destekten Türk vatandaşı, 25 yaş altındaki lisans öğrencileri yararlanabilecek.GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezlerinde sportif kurslar, kültürel geziler, kurslar ücretsiz sunuluyor. Gençlik Merkezine üye olmak için hiç bir şart yok. Türkiye genelinde 417 Gençlik Merkezinde 2 milyon 797 bin 907 üye bulunuyor. Gençlerin gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak, milli, manevi, etik ve insani değerler konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla 'Gençlik Kampları' düzenleniyor. GSB tarafından yürütülen kamplar için herhangi bir ücret ödenmezken, başvurular https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılıyor.MÜZEKART GNS ile 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere "Genç Ne Sever" platformu tarafından armağan edilen, 300'den fazla müze ve ören yerini 1 Temmuz - 1 Ekim tarihlerinde ziyaret edebilme imkânı sağladı. Gençler için hayata geçirilen platform, tarihin ve kültürün kapılarını yüz binlerce genç için araladı.Ömer Buldukoğlu (19): Ailem Diyarbakır'da yaşıyor ben Ankara'da üniversite okuyorum. Burada, 250 liraya GSB yurtlarında kalıyorum. Başka yerde bu fiyata kalma ihtimalim yok. Allah devletimizden razı olsun. Barkın Arabacı (18): Isparta'dan Ankara'ya üniversite okumak için geldim. Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Çok fazla ailemin yanına gidip gelemiyorum yılda iki defa yol ücretlerin ödenmesi güzel olacak. Sonuçta öğrenciyiz maddi olarak bizi rahatlatacak.SPORCU havuzu genişledikçe farklı branşlarda elit seviyedeki sporcu sayısı da ciddi oranda yükseldi. Spor odaklı çalışmalarla 2022 yılı hem madalya sayısı, hem de kazanılan branşlar itibarıyla Türk spor tarihinin uluslararası müsabakalarda en başarılı yıllarından biri olarak tarihe geçti. 2022 yılının ilk 7 ayında sporcular 2 bin 632 madalya kazandı. Türkiye'de artan tesis sayısı, tesislerin vatandaşların yaşam alanlarına olan yakınlığı ve kullanım kolaylığı sayesinde sporcu sayısında dikkat çeken artışlar yaşandı. Son 20 yılda 15 bin 809 spor tesisi hizmete açıldı. Gençler bu tesislere şahsen başvuru yaparak ulaşabiliyor.VAKIF Üniversiteleri, özel ortaöğretim kurumları ve kolejlerle imzalanan protokollerle, Milli sporcuların ortaöğretimde ve yükseköğretimde yüzde 100 burslu olarak eğitim almaları sağlanıyor. Milli Sporcu Bursu'na 1.Grup, 2.Grup ve 3.Grup'ta yer alan Milli sporcular başvurabiliyor. Bursa başvurusu, ilgili federasyon başkanlığına yapılıyor.GENÇLERİN sosyalleşecekleri ve ders çalışabilecekleri alanların oluşturulması için, cafe kütüphane konseptinde kitap okuma mekânları hayata geçirildi. 2016 yılından bugüne kadar 533 kitap kahve hizmete açıldı. Ayrıca Damla Gönüllülük Projesi tasarlandı.BU sene ilk defa hayata geçirilen "Seyahatsever" uygulamasıyla gençlerin farklı bir bakış açısı kazanmalarına imkân verildi. Başvurular, gitmek istenen yurt müdürlüğü, 444 0 472 aranarak yapıldı. 18 - 30 yaş gençler GSB yurtlarında ücretsiz konakladı. 150 binden fazla genç, 81 ildeki GSB Yurtlarında ücretsiz konakladı.