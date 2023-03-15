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Giriş Tarihi: 15.3.2023 16:30

'Gençlere Tablet Kampanyası'na THY'de katıldı

YKS ve LGS'ye girecek olan depremzede gençler için BAYKAR öncülüğünde başlatılan 'Gençlere Tablet Kampanyası'na Türk Hava Yolları (THY) 5 bin adet tabletle desteğini açıkladı.

DHA
’Gençlere Tablet Kampanyası’na THY’de katıldı

Deprem bölgesine desteklerine devam eden THY şimdi de YKS ve LGS'ye girecek olan öğrenciler için Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından başlatılan kampanyaya destek oldu.

Konuyla ilgili olarak THY Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, depremden etkilenen öğrencilerimiz için 5 adet tableti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı gençlere tablet kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz" denildi.

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'Gençlere Tablet Kampanyası'na THY'de katıldı
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