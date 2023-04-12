Gençlere ücretsiz İngilizce eğitimi

Türkiye'ninilk ve tek ücretsiz dil eğitim programı English W/Tech (EWT) üçüncü yılında 2 binden fazla öğrenciye ulaştı. Yıldırım Vakfı'nın, yeni kuşağın eğitim alışkanlıklarını göz önüne alarak kurguladığı, kendi okullarında pilot programlarla test ettiği ve teknolojik yeniliklerle desteklediği English W/Tech platformu www.englishwtech. com, öğrencilere konuşma becerilerini geliştirmek için olanak sunuyor. Vakıf sadece öğrencilere değil öğretmenlere de ücretsiz İngilizce dil eğitimi veriyor. English W/Tech, İngilizce eğitiminin herkes için ulaşılabilir hale gelmesi idealiyle çalışan vakıf tarafından 2019 yılında hayata geçirildi.Yeni kuşağın öğrenme alışkanlıklarına uygun şekilde kurgulanan EWT, teknolojik yeniliklerle de desteklenerek, öğrenme süreci kolaylaştırıldı. Konuşma dersleri Kanada, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden uluslararası geçerlilikte İngilizce eğitimi sertifikasına sahip eğitmenler tarafından yapılıyor. Ortadan ileriye kadar her seviyede programlarla öğrenciler İngilizce dil becerilerini en iyi şekilde geliştirebilme fırsatı buluyor.