Gençlere ucuz cep telefonu başvuruları başladı: Fiyatın %45’ı devletten

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği "Genç Teknoloji Destek" başvurularının başladığını müjdeledi. Proje kapsamında, teknolojik cihaz alımında üniversite öğrencilerine 5 bin 500 liraya kadar destek sağlanacak. Bunun yanı sıra gençler 12 ay boyunca 10 GB internet desteğinden de faydalanacak.Projeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama paylaşan Bakan Bak, başvuru süreci ve detaylara http://gsbbiz.gsb.gov.tr ile GSBBiz mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceğini de aktardı. Proje ile üniversite öğrencileri, piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen tablet, cep telefonu ve bilgisayar alımlarında 5 bin 500 liraya kadar destek alacak. Bu destekle birlikte cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44.4'ü, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16.7'si karşılanmış olacak. Destek kapsamında üniversiteli öğrencilere bir hatla sınırlı olmak kaydıyla 12 ay boyunca aylık 10 GB internet de ücretsiz sunulacak. İnternet desteğinden faydalanmak isteyen gençlerin cep telefonu hatlarının, kendi isimleri üzerine kayıtlı olması gerekiyor. Destek için yapılacak başvurularda kimlik bilgileri ve şahıs üzerine kayıtlı telefon numarası sisteme giriliyor. Başvurusu kabul edilen veya reddedilen öğrenciler, sonucu sistem üzerinde yer alan "durum sorgula" kısmına tıklayarak takip edilebilecek. Başvurusu kabul edilen gençlerin destek tutarı, bakanlık üzerinden mobil şebekelere aktarılacak.