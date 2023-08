Gençlere ve kadınlara destek devam edecek

EYLÜL ayının ilk yarısında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'ın en önemli ayağını enflasyonu tek haneye indirecek reform adımları oluşturacak. Orta Vadeli Program'la Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası çizilecek, 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlenecek. Tarımsal üretimin planlamasından gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük sosyal konut projelerine kadar birçok yapısal reform için çalışmalar sürerken, kadınlara ve gençlere destek kesintisiz sürecek.Gençlerin ve kadınların desteklenmesine yönelik pek çok önemli adım atıldığını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 18 yaş ve üzeri kadınları işe alan işletmelere 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri işe alan işletmelere 12-54 ay süresince prim desteği verildiğini söyledi. Meclis'te yöneltilen soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, evinde ürettiği ürünleri, hobisini kazanca çevirerek gelir elde etmek isteyen kadınları teşvik amacıyla bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satılmasıyla elde edilen kazançlardan vergi alınmadığını ifade etti. Bakan Şimşek, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işverenlerin bu hizmet için elde ettikleri gelirleri gelir vergisinden muaf tutulduğunu kaydetti. Öğrencilere yönelik burs ve kredi imkânlarının her yıl artırıldığını belirten Şimşek, "Yüksek öğretime devam eden öğrencilerin günümüz gereklerine uygun, modern ortamlarda, huzur ve güven içinde ekonomik olarak barındırılması, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmet yerine getiriliyor" dedi.Şimşek, 2016 yılından bu yana ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerin üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından 75 bin liralık kısmının vergi dışı bırakıldığını, söz konusu istisna tutarının bu yıl için 150 bin liraya çıkarıldığını vurguladı.BAKAN Şimşek, KOBİ'lerin her alanda desteklenebilecek bir yapıyı oluşturduklarını ifade ederek, "KOBİ başına kullanılabilecek azami kredi garanti limitlerini artırıyoruz. Bir KOBİ bu sistemden en fazla 100 milyon liraya kadar kredi garantisi kullanabiliyordu; bu rakam 150 milyon lira olacak, büyük firmalar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkacak" diye konuştu.