Gençlerin başvurusu 2 milyona dayandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne gençlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Konya'nın Ereğli ilçesinde gençlerle buluşan Kurum, "2 milyona yakın gencimiz başvurdu. Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin sesine kulak verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardı. Nüfusa kayıtlı olduğunuz veya yaşadığınız yerlerde bu projelere başvurabilirsiniz" dedi. Kurum, bütün çaba ve mücadelelerinin gençlere daha iyi bir gelecek sunmak olduğunu vurguladı.Türkiye'de 455 millet bahçesi inşasının devam ettiğini anlatan Kurum, bunlardan 137'sinin tamamlandığını belirterek, Konya Millet Bahçesi'nin bu ay açılışının yapılacağı müjdesini verdi. Murat Kurum, şunları anlattı: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatarak, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin şöyle konuştu: "İlk defa gençlerimize bu projeden yüzde 20 kontenjan verdik. 18 ila 30 yaş aralığındaki gençlerimiz bu projeye başvurabilecekler. Hayata güvenle başlayıp daha istikrarlı ve güvenli iş yerinizi açın diye projemizi başlattık. Türkiye'de 10 bin iş yeri, 250 bin sosyal konut projesini sunuyoruz. Sizlere bu projeden yüzde 20 kontenjan ayırdık. Evi olmayan gençlerimiz, yeni evlenecek kardeşlerimiz bu projeden yararlanabilir. Şartları uyması halinde kura çekimiyle inşallah bu projeyi değerlendirecekler. Gençlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu.