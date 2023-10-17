Gençlik hizmetlerinde sınır yok

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirirken, eğitim ve gençlere yönelik çalışmaları her zaman ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle üniversiteli gençlerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri amacıyla Görükle'ye 2018 yılında bir gençlik merkezi kazandırmıştı. Sınav dönemleri 24 saat kesintisiz hizmet vermesi, ücretsiz internet, çay, kahve ve çorba ikramlarıyla üniversitelilerin yoğun olarak kullandığı merkez, ihtiyacı karşılamakta zorlanınca bölgeye ikinci bir gençlik merkezi kazandırmak için düğmeye basıldı. Bursa'nın farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, Görükle Kampüsü'ne de yaklaşık 3 bin metrekare taban alanına sahip, 2 katlı bir gençlik merkezi inşa ediyor. Bünyesinde 13 atölye, 2 okuma salonu, e-spor merkezi, çok amaçlı salon, mescit, mutfak, kafeterya, amfi ve açık etkinlik alanının da bulunacağı merkez, modern mimarisiyle kampüse değer katacak.

RAĞBET ÇOK FAZLA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte Görükle Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Bursa'ya yeni gençlik merkezleri ve kütüphaneler kazandırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden Başkan Aktaş, dönem sonuna kadar gençlik merkezi sayısının 20'ye ulaşacağını belirtti. Gençlik merkezleri halkasına kampüsteki Görükle Gençlik Merkezi'ni de eklediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Daha önce Görükle mahallemizin içinde bir gençlik merkezi açmıştık. Fakat yetmedi, dolup dolup taşıyor. Özellikle sınav zamanlarında 7/24 hizmet, ücretsiz ikramlarımız, internet hizmetiyle çok rağbet görünce kampüs içerisine de bir gençlik merkezi yapılması talebi geldi. Çalışmalara başladık. Hem donanımı hem de mimarisiyle ayrıcalıklı bir gençlik merkezi inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıl haziran ayında bitirmeyi planlıyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı yılsonu itibariyle 20'yi bulacak. Biz Türkiye'de bu konudaki en zengin illerden bir tanesiyiz. Önümüzdeki yıl burası da gençlerin istifade ettiği ayrıcalıklı bir mekan olacak. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.