Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurtların ikinci fazını da önemli bir rekorla tamamladık

YURTLARDA BESLENME DESTEĞİ BİN 800 TL



Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında beslenme desteği olarak her ay bin 800 TL tutarında hizmet sunulacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Gençlerimizin memnuniyetini ve ihtiyaçlarını giderme noktasında hayırlı olmasını diliyorum. Yurt sayısını ve kapasitesini büyüttüğümüz yurt ücretlerinde güncelleme yapamadığımız gibi bu yıl her ay bin 800 TL'yi beslenme desteği olarak hizmete sunuyoruz. Beslenme yardımı tutarı ile gençlerimiz her gün değişen menüleri, kaliteli bir şekilde sunulan yemekleri, doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri tüm hassasiyetle hiçbir fark ödemeden almış olacaklar.



Aynı şekilde uygulamamız kahvaltıda da sunuluyor. Kahvaltı tabakları, aynı beslenme desteği çerçevesinde gençlerin hizmetine sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış, kahvaltısını okula giderken yapmak isteyen arkadaşlarımız için de ücretsiz sandviç ve al götür tarzı bir uygulamayı başlatmış bulunuyoruz."



Yurt yerleştirme sonuçlarında ilk fazda olduğu gibi ikinci fazda da rekor sayıya ulaşıldığını dile getiren Kasapoğlu, "Bugün itibarı ile ikinci faz yerleştirme sonucunu yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak ikinci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz" dedi.



60 İLDE YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI TAMAMLANDI



İlk fazda yurt yerleştirme sonuçlarının 41 ilde tamamlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bugün itibarı ile 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde il merkezleri olarak neticelenmiş oldu. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat'taki tüm başvuruları yerleştirdik. Diğer illerde de çok az yedeğimiz kaldı ve pazartesi, perşembe yerleştirme süreçleri de durmaksızın devam ediyor" dedi.