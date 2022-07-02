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Giriş Tarihi: 2.7.2022 16:26

Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusu: Gerçek Dostlar filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu kim?

Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusu: Gerçek Dostlar filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu kim?

Gerçek Dostlar 2012 yılında vizyona giren Fransız yapımı filmdir. Stephan Archınard & Françoıs Prevot-Leygonıe’in yönetmenliğini yaptığı film, komedi türünde vizyona girdi. Kanal D’de bu akşam yayınlanacak. Vatandaşlar da Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İşte Gerçek Dostlar filmi oyuncu kadrosu ve konusu!

Gerçek Dostlar filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayımlanacak. Fransız komedisi olan yapım, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. 2013 yapımı film, Kanal D film arşivinde bulunuyor. Sinemaseverler de Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İşte Gerçek Dostlar filmi oyuncu kadrosu!

GERÇEK DOSTLAR FİLMİ KONUSU

50'li yaşlarda olan Walter, küçükken babasının, annesinin gerçekten neden öldüğünü söylememesi yüzünden sarsıntı yaşamış ve hayatı boyunca en ufak bir yalana tolerans göstermemiştir. Hatta karısı kendisine bir kere yalan söylediği için onu boşamıştır. Walter, en iyi iki arkadaşı Jacques ve Paul'ün, 20 yaşındaki kızı Clémence'in de kendisine hep açık olmalarını istemiştir. Ancak yakın arkadaşlarından Jaques homoseksüel olduğunu; Paul de kızı Clémence'le aşk yaşadığını Walter'dan saklamışlardır…

GERÇEK DOSTLAR FİLMİ OYUNCULARI

Gerçek Dostlar filmi oyuncu kadrosu şu şekilde:

Gerard Lanvın, Wladımır Yordanoff, Jean-Hugues Anglade, Zarou Breıtman, Ana Gırardot

GERÇEK DOSTLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerçek Dostlar filmi Fransa'nın Paris ilinde çekildi.

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Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusu: Gerçek Dostlar filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu kim?
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