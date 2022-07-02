Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusu: Gerçek Dostlar filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu kim?

GERÇEK DOSTLAR FİLMİ KONUSU

50'li yaşlarda olan Walter, küçükken babasının, annesinin gerçekten neden öldüğünü söylememesi yüzünden sarsıntı yaşamış ve hayatı boyunca en ufak bir yalana tolerans göstermemiştir. Hatta karısı kendisine bir kere yalan söylediği için onu boşamıştır. Walter, en iyi iki arkadaşı Jacques ve Paul'ün, 20 yaşındaki kızı Clémence'in de kendisine hep açık olmalarını istemiştir. Ancak yakın arkadaşlarından Jaques homoseksüel olduğunu; Paul de kızı Clémence'le aşk yaşadığını Walter'dan saklamışlardır…