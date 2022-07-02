Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusu: Gerçek Dostlar filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu kim?

Gerçek Dostlar filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayımlanacak. Fransız komedisi olan yapım, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. 2013 yapımı film, Kanal D film arşivinde bulunuyor. Sinemaseverler de Gerçek Dostlar filmi oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İşte Gerçek Dostlar filmi oyuncu kadrosu!
50'li yaşlarda olan Walter, küçükken babasının, annesinin gerçekten neden öldüğünü söylememesi yüzünden sarsıntı yaşamış ve hayatı boyunca en ufak bir yalana tolerans göstermemiştir. Hatta karısı kendisine bir kere yalan söylediği için onu boşamıştır. Walter, en iyi iki arkadaşı Jacques ve Paul'ün, 20 yaşındaki kızı Clémence'in de kendisine hep açık olmalarını istemiştir. Ancak yakın arkadaşlarından Jaques homoseksüel olduğunu; Paul de kızı Clémence'le aşk yaşadığını Walter'dan saklamışlardır…
Gerçek Dostlar filmi Fransa'nın Paris ilinde çekildi.