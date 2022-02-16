Gerilim azaldı, petrol ve gaz fiyatı düştü

RUSYA
-Ukrayna
arasında gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarında gerileme yaşandı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93 dolardan işlem gördü. 97 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı için 100 dolarlar konuşulmaya başlanmıştı. Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini kısmen geri çekmesi fiyat baskısını biraz hafifletmiş olsa da özellikle Rusya'nın bölgede geniş çaplı askeri manevralara devam etmesi ihtimali arz tehdidini devam ettiriyor. Arz ve talep dengesinde mevcut durum petrolün varilinin kısa vadede 100 dolara ulaşabileceği beklentisini de artırıyor. Doğalgazda da petrole benzer bir seyirle sert düşüş yaşandı. Avrupa
'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatı yüzde 15 azaldı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda
merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bu haftaya 88 euro civarında başlamıştı. Hızlı düşüşle 70 euroya kadar indi. AB
ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla miktarda doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.