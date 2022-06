GES’e talep çok iyi durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni dönemde küresel fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla kurgulanan "Türkiye Ekonomi Modeli"ni başarılı şekilde uygulamaya devam ettiklerini söyledi. Adana'da düzenlenen Halkbank Üretin Kadınlar Buluşması'na katılan Bakan Nebati, modelin odağına ihracat, üretim, istihdam ve yatırımları artırmanın, cari dengeyi kalıcı olarak tesis etmenin alındığını söyledi.Uygulamaya alınan Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) ile YUVAM Hesabı gibi destekleyici alternatif enstrümanlarla finansal istikrarı sağlamlaştırdıklarına ifade eden Nebati, "KKM ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 10 puanın üzerinde azaldı, mevduatın vadesi ise iki katına çıktı. KKM ayrıca döviz kuru istikrarına da katkı sağlamıştır. Bununla beraber, kamuoyundaki bazı spekülatif tartışmaların aksine bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kalmıştır. Nitekim bütçeden toplam 21.1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleşmiştir" dedi. Nebati, çeşitli mecralarda gündeme getirilen "şişirilmiş" bazı rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu maliyetleri yayınlıyoruz, yayınlamaya devam edeceğiz. Öyle kafadan atmakla olmuyor. Maliyetlerimiz belli" dedi.Tasarruflarını TL'de değerlendirmek isteyenler için yeni enstürmanlar hazırladıklarını kaydeden Nebati, "Bu kapsamda, tasarladığımız Gelire Endeksi Senetler'i (GES) bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz. Buna yönelik talepleri 15 Haziran'dan itibaren almaya başladık ve 22 Haziran'a kadar devam edecek. Şu anda da talepler çok iyi geliyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, GES'lerin getirisinin yıllık minimum yüzde 23.04 olacağını ve kupon getirilerin vatandaşlara 3 ayda bir ödeneceğini kaydetti.ADANA İş Dünyası Buluşması'na da katılan Nebati, Türkiye'nin son 21 ayın 19'unda ihracat rekoru kırdığını belirterek, Türkiye'nin küresel ekonomide yaşanan zorlukları büyük ölçüde atlattığını söyledi. Bakan Nebati, "Küresel ölçekte yaşanan büyük çalkantılara rağmen, ekonomimizdeki tüm bu başarı ve kazanımlar ortadayken, bir kısım çevreler ne yazık ki ülkemiz özelinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ediyorlar. Türkiye ekonomisinin başarısını, konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakmaya çalışıyorlar. Hatta hatta, Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Türkiye, serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir" dedi. Nebati, enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtiklerini ifade etti.NEBATİ, çalışma hayatına katılmak isteyip de çeşitli sebeplerle katılım sağlayamayan kadınların önündeki engelleri kaldırmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İktidara geldiğimizde yüzde 27.9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı bugün yüzde 34.9 seviyesine yükselmiş durumda ancak bu rakamları elbette yeterli bulmuyoruz. Kadınların iş gücüne katılımını artırma hedefimiz çerçevesinde odak noktamız eğitime çok önemli bir yer veriyoruz" diye konuştu. Türkiye'de toplam 1030 kadın kooperatifi bulunduğunu dile getiren Nureddin Nebati, bunların 809'unun faaliyette olduğunun bilgisini verdi. Nebati, "Ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında 1000 marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" dedi.HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'nde 125 bin kişiye 13.6 milyar liralık kredi sağlandığını belirterek, "Alınan krediler, ağırlıklı olarak üretim kapasitesini artırma, yeni ekipman yatırımı, ürün geliştirme, işletme kurmak için başlangıç sermayesi olarak değerlendirilmiştir" dedi. Kadınların iş dünyasına katkısını önemsediklerini aktaran Arslan, "Kadın girişimciliğini geliştirmek odağıyla 'Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'nı kullanıma sunduk. Kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve her an bilgiye ulaşabilmeleri adına 'Üreten Kadınlar Akademisini' hayata geçirdik" diye konuştu.