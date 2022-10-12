Getir JP Morgan’la flörtte

Dünyanın en büyük yatırım bankası olan JP Morgan Türkiye'den çıkan ve globalde 12 milyar dolarlık bir girişime dönüşen Getir ile flört ediyor. 2.8 trilyon dolar büyüklüğe sahip JP Morgan'ın Getir'i satın almaya hazırlandığı iddia ediliyor. Edinilen bilgiye göre Getir'in kurucusu Nazım Salur bizzat görüşmeleri kendisi yönetiyor. Dar bir çerçevede yürütülen görüşmeler hakkında Getir'in bazı büyük yatırımcıları da bilgilendiriliyor. Ulaşılan bilgilere göre görüşmeler 2023'ün ilk aylarında tamamlanacak. JP Morgan markayı 100 ülkede kullanıma açacak. Ancak satışın markanın tamamını mı bir bölümünü mü kapsayacağı henüz netleşmiş değil. Getir, tıpkı diğer küresel teknoloji girişimleri gibi yatırımlarla büyüme stratejisini izliyor. Bu kapsamda da birçok kez küresel ölçekte yatırım turları gerçekleştirdi. Getir, son yatırım turunda aldığı 768 milyon dolar yatırımla 11.8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Şirket, aldığı bu yatırımla faaliyet gösterdiği dokuz ülkedeki hizmet alanını genişletmeyi hedefliyor. Mubadala Investment Company'nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global, Getir'in yatırımcıları arasında yer aldı.Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights'ın yayınladığı verilere göre dünyadaki bin 52 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36'ncı sıraya yükseliyor. Bu değerleme aynı zamanda Getir'i Avrupa'daki unicorn şirketler listesinde ilk sıraya taşıdı. Aynı zamanda Bitaksi'nin de kurucusu olan Nazım Salur 2015 yılında kurduğu Getir için "Yedi yıl zarar edeceğiz. Yedinci yılın sonunda dünya markası olacağız" açıklamasını yapmıştı. JP Morgan ile başlayan görüşmeler de şirketin yedinci yılında gerçekleşmiş oldu.Yaklaşık 200 yıldır faaliyet gösteren JP Morgan, finansal hizmetler alanında, 100'den fazla ülkedeki hükümetler, kurumlara ve şirketler finansal çözümler sunuyor. JP Morgan, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, özel bankacılık, özel servet yönetimi ve hazine hizmetleri veriyor. 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, toplamda 35 bine yakın kişi istihdam ediyor. Ancak son dönemde yaşanan global enflasyon nedeniyle küçülmeye gitmek zorunda kalıp kalmayacağı da tartışma konusu olmuştu. Getir'in büyük bir yatırım ile bu süreci hasarsız atlamaya çalıştığı da gelen bilgiler arasında.