Gezegenimizin sağlığı ve geleceği gündemimiz olmalı

İklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan doğal afetler dünya genelinde etkisini ve şiddetini giderek artırıyor. Sigorta çözümlerini kişisel ve yerel gereksinimlerin yanı sıra, tüm dünyayı etkisi altına alan global riskleri de gözeterek geliştiren Ray Sigorta, attığı her adımda sorumluluklarını sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında planlıyor. Güncel riskler doğrultusunda farkındalık yaratmayı ve mücadele etmeyi öncelikleri olarak benimsediklerini belirten Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik konusunda yapılan global araştırmalar 2021'de iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan doğal afetlerin neden olduğu 280 milyar dolarlık toplam hasarın sigorta korumasında olan kısmının yaklaşık 120 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu yayınladığı Küresel Riskler Raporu'nda önümüzdeki 10 yıl içinde en ciddi etkiye sahip risklerin iklim değişikliği ve aşırı hava olayları olduğuna dikkat çekiyor. Gezegenimizin sağlığı ve geleceği hepimizin ana gündem konularından biri olmalı. Ray Sigorta olarak bu konuda, 200 yıllık sigortacılık deneyimine sahip 30 ülkede faaliyet gösteren grubumuzun bilgi birikiminden sonuna kadar yararlanmaya çalışıyoruz. Geçmişteki doğal afetleri inceleyerek elde ettiğimiz bilgilere göre risk haritalarını oluşturuyor ve ürünlerimizin içeriğini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncelliyoruz."Ray Sigorta 2018 yılında, WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yürütülen Yeşil Ofis Projesi'ne dâhil olarak genel müdürlük binasını 'Yeşil Ofis Sertifikalı' hale getiren Türkiye'deki sayılı şirketlerden biri oldu. Daha sağlıklı, daha yeşil ve daha temiz çözümlerle, sürdürülebilir bir yaşam kurmak için atılan her adımın arkasında olduklarını belirten Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Kaynakları bilinçli kullanarak enerji tasarrufu sağlayan mimari ve mühendislik projelerinin değerlendirildiği Solar Decathlon Avrupa'da bu yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Lübeck Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan Team Deeply High ekibinin ana sponsoru olduk. Solar Decathlon Avrupa 2002 yılından beri dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen, binlerce öğrenciye temiz enerji bilinci konusunda ilham veren üniversiteler arası bir yarışma. Ray Sigorta olarak sürdürülebilirlik konu başlığındaki bu projede gençlerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Projede büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz" dedi.