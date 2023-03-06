Gıda ambarı olan 11 ilde üretim seferberliği

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ülkenin gıda ambarı olan 11 depremzede ilde üretim seferberliği başlatılacak. Deprem bölgesinde kalan çiftçinin ihtiyaç duyacağı traktörden pulluğa kadar her türlü üretim aracı tedarik edilerek üretimin devamlılığı sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerini artırarak sürdürürken Tarım Kredi de çiftçinin ürününü Kooperatif Marketler'de satışa çıkarıyor.Depremin vurduğu 11 il, tarım yapılabilen 38 milyon dekarlık alanla tarım üretiminin yüzde 16'sını karşılıyor. Tüm sebze bahçelerinin büyük kısmının bulunduğu bu illerde kayısıdan fıstığa, pamuktan buğdaya, hayvansal ürünlerden zeytine kadar dünya markası ürünler için özel çalışma yapılacak. Depremzede üreticinin tohum, fide, gübre ve teçhizat gibi birçok kalemde yeni teşvikler sağlanacak.Kışlık ekimlerinin yapıldığı buğday, arpa ve mercimek gibi tahıl ürünlerinin yanında diğer ürünlerin de ekimlerine yakında başlanacak. Tarım Bakanlığı, afet bölgesindeki depremzede yetiştiriciler için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyar liralık destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktadı. Bakanlık, depremzede çiftçiler için 3.4 milyar lira, Türkiye genelindeki çiftçiler için toplam 13.8 milyar lira destekleme ödemelerini hesaplara yatırmıştı. Bu destekler ile dezavantajlı üreticilerin sırtındaki yükler azaltılacak.