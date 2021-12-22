Gıda artıklarından üretilen biyolojik ambalaj Türkiye’de

Sürdürülebilir ve biyolojik olarak doğada çözülebilir ambalaj geliştirme fikriyle ortaya çıkan USABLE projesi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden 25 ortakla araştırmalarını sürdürüyor. USABLE projesinin geliştirdiği biyolojik kökenli, doğada çözünen ambalajı Türkiye'de ilk kez kullanacak olan Koruma Klor Alkali, gıda atıklarının geri dönüşümüne katkıda bulunacak, karbon ayak izini düşürecek ve ambalajlarının çözünmesine olanak sağlayacak.

BİYO-PLASTİK DOĞAMIZIN BİRDEN ÇOK İHTİYACINA YANIT VERİYOR

Projenin ana hedeflerini sıralayan Koruma Klor Alkali Ar-Ge Direktör Yardımcısı S. Baran Öneren, "2019 yılında başlatılan USABLE projesiyle hedeflenen, yiyecek, içecek, ilaç ve giyim için çok çeşitli paketleme ihtiyaçlarını karşılayacak biyo-ambalaj çözümlerinin oluşturulması, Gıda işleme yan ürünlerinin ya da kalıntılarının ve biyojenik CO2'nin düşük çevresel ayak izine sahip süreçlerle kompostlanabilir (organik ayrışabilir) ve geri dönüştürülebilir biyo-ambalaja dönüştürülmesi, ambalajda son kullanım gereksinimlerini karşılamak için PHA (biyo-plastik) işlevselleştirmesi ve optimizasyonunun yapılması, çok katmanlı filmler dâhil olmak üzere karmaşık ambalaj yapılarının gerçekleştirilmesini sağlayan biyo bazlı, biyolojik olarak parçalanabilir ürünler elde etme, plastik ambalaj sektörünün çevresel ayak izinin azaltılmasıdır" diye konuştu.

HEDEFLERİMİZDEN BİRİ DE YEŞİL MUTABAKATA HAZIRLANMAK

Projenin son kullanıcısı olan Koruma Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı Yeşil Mutabakat Antlaşması'nın Avrupa Birliği'ne ihracat gerçekleştiren şirketler için önemine değinerek, "2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 yılına kıyasla yüzde 55 azaltma hedefini ortaya koyan Yeşil Mutabakat Antlaşması, Paris İklim Anlaşması'na taraf olmamızın ardından önemini artırdı. Avrupa Birliği ile ihracat yapan şirketlerimizin karbon ayak izlerini düşürmemesi halinde uygulanacak karbon vergisi önemli riskler barındırıyor. Pazardaki rekabetimizi sürdürebilmek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil dönüşümü hızlandırmalıyız. USABLE projesinde yer almamız yeşil dönüşümümüzün bir parçası, Koruma Şirketler Grubu olarak daha fazlasını ülkemize ve dünyamıza borçluyuz" ifadelerini kullandı.