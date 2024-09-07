Gıda fiyatlarındaki artış arzdan kaynaklanmıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, raftaki gıda fiyatlarına yansıyan sorunun üretimden kaynaklanmadığını belirtti. Yumaklı, "Şu anda ürünlerinin fiyatlarına arz eksikliği olduğu için etki eden hiçbir husus yok. Fahiş fiyatlara nakliye, lojistik ağlar, raflarda herhangi bir şekilde sunumun getirdiği fireler gibi birçok etken ve fahiş fiyat var. Gün içinde etiketlerin birkaç kez değiştiği zamanlar oldu. Denetim yaparken karşılaştığımız bazı hususları Ticaret Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Örneğin bir markette kasalarla gelen domatesler üst üste diziliyor. Alttakiler eziliyor. Bunun maliyeti diğerlerine ekleniyor. Rafta satış metodolojisiyle ilgili bazı düzenlemeler getirmemiz gerekiyor" dedi.Türkiye'de 2050'de gıda talebinin yüzde 15 artacağına ve suya olan ihtiyacın da yüzde 15 yükseleceğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, tarım sektöründe yeni normale geçişin planlı üretimden geçtiğini ifade etti. Yumaklı, Türkiye'de tarımsal üretim yapılan 20.2 milyon hektar alanın 15,6 milyon hektar alanında üretilen hububat, baklagil ve yağlı tohumları bu kapsama alarak ülke tarımının yüzde 77'sinin planlı üretime dahil edilmiş olacağını açıkladı. Yumaklı, "2027 planlama dönemi bitkisel üretimde hububat ürünlerinde yüzde 13'lük artış öngördük" diye konuştu.Yeni destek modeline ilişkin detayları paylaşan Yumaklı, "Desteklerin sadeleştirilmesini her seferinde dile getirenler, yeni modelle mazot ve gübrenin çiftçiye ödenmeyeceği hakkında çeşitli beyanlarda bulundular. Bu doğru değil. Üretim yapan tüm çiftçilerimiz mazot ve gübrede destek alacak" dedi. Yumaklı, üreten tüm çiftçilere yüzde 50 gübre, yüzde 25 gübre desteğinin, planlama kapsamında üretim yapan üreticiye ise ilave yüzde 50 mazot ve yüzde 25 gübre desteğinin verileceğini belirtti.