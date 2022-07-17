Gıda güvenliği için 11 milyar $ destek

SUUDİ Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından KİK ülkeleri ve ABD ortak açıklamada bulundu. Açıklamada, ABD'nin 10 Arap ulusal kalkınma ve finans kuruluşunu bünyesinde barındıran Arap Koordinasyon Grubu'nun bölgesel ve uluslararası gıda güvenliği sorunlarının çözümü için sağlayacağı 10 milyar dolarlık desteği karşıladığı ifade edildi. Açıklamada, KİK ülkelerinin de ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyar dolarlık ek destek sağlayacağı da belirtildi.