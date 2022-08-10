Gıda güvenliği için üç talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması, vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı meyve-sebze tüketmesi için çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri ile ilgili üç önemli talimat verdi. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları ve üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sahada bu konuda sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediler. Başkan Erdoğan, bu konuşmalar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" dedi. Başkan Erdoğan'ın ise "Bu konuyu araştırıp çözün. Vatandaş mağdur edilmesin" dediği öğrenildi. Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Tarım bizim çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu. Tarım Bakanı Kirişçi, Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Başkan Erdoğan, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.