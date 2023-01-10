Gıda krizine 5’li formül

Tarım
ve Orman Bakanlığı, gıda arz güvenliğini sağlamak için düğmeye bastı.
Bakanlık, Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'yla ürün bulunurluğunu artırmayı amaçlıyor.
Bakanlık, gıda arz güvenliğini 5 önemli adımla sağlayacak:
STRATEJİK ÜRETİM MERCEKTE:
Stratejik tarım ürünlerinin üretimi mercek altına alınacak. Üretimin yeterlilik süreci analiz edilecek, tedbir önerileri alınarak gerekli planlamalar yapılacak.
TAKİP VE ANALİZ:
Arz güvenliğinin sağlanması için gerekli stratejik metodoloji ve veri mimarisi geliştirilecek. Bakanlık içi ve dışı verileri derleyen sistem, üretimi takip ve analiz edecek.
ARZ GÜVENLİĞİ DİJİTALLEŞECEK:
Arz güvenliğinin sağlanması için kurulacak olan Arz Güvenliği Takip Sistemi dijital ortama taşınacak.
Dijital ortamda süreç takip edilerek karar destek raporları oluşturulacak.
VERİ TOPLANACAK:
Dijital ortama taşınacak olan arz güvenliği sistemiyle veri toplama, analiz, izleme ve karar destek hizmetleri yapılacak.
DOĞRU ADIM-GÜÇLÜ SONUÇ:
Gıda güvenliğine yapılan doğru yatırımlarla tarımsal üretim artırılırken tarım-sanayi entegrasyonu da güçlendirilecek. Yatırım kazanca dönüşecek, Türkiye kalkınacak.