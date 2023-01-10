Gıda krizine 5’li formül

Tarımve Orman Bakanlığı, gıda arz güvenliğini sağlamak için düğmeye bastı.Bakanlık, Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'yla ürün bulunurluğunu artırmayı amaçlıyor.Bakanlık, gıda arz güvenliğini 5 önemli adımla sağlayacak:Stratejik tarım ürünlerinin üretimi mercek altına alınacak. Üretimin yeterlilik süreci analiz edilecek, tedbir önerileri alınarak gerekli planlamalar yapılacak.Arz güvenliğinin sağlanması için gerekli stratejik metodoloji ve veri mimarisi geliştirilecek. Bakanlık içi ve dışı verileri derleyen sistem, üretimi takip ve analiz edecek.Arz güvenliğinin sağlanması için kurulacak olan Arz Güvenliği Takip Sistemi dijital ortama taşınacak.Dijital ortamda süreç takip edilerek karar destek raporları oluşturulacak.Dijital ortama taşınacak olan arz güvenliği sistemiyle veri toplama, analiz, izleme ve karar destek hizmetleri yapılacak.Gıda güvenliğine yapılan doğru yatırımlarla tarımsal üretim artırılırken tarım-sanayi entegrasyonu da güçlendirilecek. Yatırım kazanca dönüşecek, Türkiye kalkınacak.