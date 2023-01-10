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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Gıda krizine 5’li formül

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Gıda krizine 5’li formül
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda arz güvenliğini sağlamak için düğmeye bastı.
Bakanlık, Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'yla ürün bulunurluğunu artırmayı amaçlıyor.
Bakanlık, gıda arz güvenliğini 5 önemli adımla sağlayacak:
STRATEJİK ÜRETİM MERCEKTE: Stratejik tarım ürünlerinin üretimi mercek altına alınacak. Üretimin yeterlilik süreci analiz edilecek, tedbir önerileri alınarak gerekli planlamalar yapılacak.
TAKİP VE ANALİZ: Arz güvenliğinin sağlanması için gerekli stratejik metodoloji ve veri mimarisi geliştirilecek. Bakanlık içi ve dışı verileri derleyen sistem, üretimi takip ve analiz edecek.
ARZ GÜVENLİĞİ DİJİTALLEŞECEK: Arz güvenliğinin sağlanması için kurulacak olan Arz Güvenliği Takip Sistemi dijital ortama taşınacak.
Dijital ortamda süreç takip edilerek karar destek raporları oluşturulacak.
VERİ TOPLANACAK: Dijital ortama taşınacak olan arz güvenliği sistemiyle veri toplama, analiz, izleme ve karar destek hizmetleri yapılacak.
DOĞRU ADIM-GÜÇLÜ SONUÇ: Gıda güvenliğine yapılan doğru yatırımlarla tarımsal üretim artırılırken tarım-sanayi entegrasyonu da güçlendirilecek. Yatırım kazanca dönüşecek, Türkiye kalkınacak.

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Gıda krizine 5’li formül
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