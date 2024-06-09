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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Gıda okuryazarlığı için dev işbirliği

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Gıda okuryazarlığı için dev işbirliği
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında gıda sektöründe bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve gıda okuryazarlığının artırılması amacıyla protokol imzalandı. Protokol ile tüketici gıdasını doğru okuyup kamusal denetim yapabilecek. Protokole Bakanlık adına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, TGDF adına Başkan Şarman imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin gıda konusunu doğru okuyup kamusal denetim yapmalarının hem kaynak kaybını hem de spekülasyonları önleyeceğine işaret etti. En büyük denetçinin tüketicinin kendisi olduğunun altını çizen Yumaklı, "Tüketicinin doğruyu yanlışı ayırabiliyor olması kaynak kaybının önüne geçecektir" dedi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dilber de gıda güvenilirliği konusunda kamuoyundaki bilgi kirliliği ve dezenformasyonla mücadelede Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu ile birlikte mücadele ettiklerini söyledi. TGDF Başkanı Şarman, gıda konusunda okuryazarlığı arttırmayı amaçladıklarını söyledi.
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Gıda okuryazarlığı için dev işbirliği
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