Gıda OSB 8 bin kişiye istihdam sağlayacak

Çanakkale için en önemli projelerden biri olan Ezine Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyon 360 bin metrekarelik alanda kurulan OSB, 160 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. 52 parsele sahip OSB'de tüm tahsisler yapılmış durumda. 2023'ün sonuna doğru yüzde 80 faaliyete geçmesi beklenen OSB'nin 8 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor. SABAH Gazetesi'nin düzenlediği 19'uncu İl Buluşmaları kapsamında yazarlarıyla ziyaret edip bilgi aldığı tesiste hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yatırımla ilgili bilgi veren Ezine Gıda OSB Başkanı Alper Altınok, "Bölgemiz tarım ve hayvancılıkta ciddi bir potansiyele sahip. Ancak bugüne kadar katma değeri tam olarak memleketimizde kalmıyordu inşallah bundan sonra kalacak" dedi.Türkiye'nin en hızlı büyüyen OSB'si olduklarını söyleyen Altınok, bugüne kadar yaptıkları tüm tahsislerin tamamlandığını söyledi. Hali hazırda yüzde 100 dolu olduklarını söyleyen Altınok, şunları kaydetti: "52 gıda yatırımcısı firmamızın tamamı, şehir dışından gelen yatırımcılardan oluşuyor. Bunların tamamının ortak motivasyonu ise köprünün açılması. Köprüden geçtikten sonra tabelada 'Yunanistan 80 km' yazması yatırım kararımızda etkili oldu. Bu nedenle yatırımcılarımız arasında ciddi ihracatçı firmalarımız var. Bu çok büyük bir avantaj." Altınok, "Bir ay ay önce bir fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi. Şu anda 6-7 tane firma temel çalışmalarını yapıyor. 20'ye yakın firma da proje aşamasında. Bu yılsonuna 20 firmanın inşaatını tamamlayarak üretime hazır hale gelmesi planlanıyor. Altyapımız bu ay sonu itibarıyla tamamlanacak" diye konuştu.Türkiye'de en hızlı ilerleyen OSB olduklarının altını çizen Altınok, "İlk altyapı ihalesine çıktığımızda OSB'lere ayrılan 65 milyon liralık bir yatırım bütçesinin önemli bir kısmını biz alarak öyle başladık. Ankara'da işlerimiz gayet hızlı ilerliyor. Şüphesiz yatırıma büyük destek veren bölge siyasetçilerimizin bunda ciddi bir payı var. Çanakkale topyekûn projeyi sahiplenmiş durumda. Hem siyaset, hem bürokrasi hem de STK'lar büyük bir destek veriyor" dedi. Altınok'un verdiği bilgiye göre OSB'nin yüzde 86'lık payı İl Özel İdaresi'nin, yüzde 7'lik pay Ezine Belediyesi'nin, yüzde 7'si ise Çanakkale TSO'nun ortaklığı ile yapılıyor. OSB'de 30 megavatlık bir biokütle enerji santrali bulunuyor. Altınok, yatırımı kendi enerjisini üreten çevreci bir OSB olarak planladıklarını söyledi..EZİNEBelediye Başkanı Güray Yüksel ise"Uluslararası transport imkânlarımızın artması işimizi şansa bırakmıyor" diye konuştu. Ezine'nin peynirin yanı sıra zeytin ve zeytinyağının da başkenti olduğunu söyleyen Başkan Yüksel, şunları anlattı: "Köprüyle birlikte bu ürünlerimizin ihracat gücü arttı. Eskiden yurtdışı pazarlara ürün göndermek gerçekten çok zordu. Artık tüm pazarlara çok daha yakınız."İLÇEYLE alakası olmayan birçok şehrin Ezine markasını kullandığını söyleyen başkan Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Peynirimize sahip çıkmamız lazım. Gıda tüm dünya için çok önemli, bu alanda yapılacak bir yatırım şüphesiz büyük önem taşıyor. Heyecanlı bir süreç içindeyiz. Ezine'de 28 peynir üreticisi var. Evde üretimi yapılamıyor."