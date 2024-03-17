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Giriş Tarihi: 17.3.2024

Gıda takviyesinde üretim üssü olabiliriz

Gıda takviyesinde üretim üssü olabiliriz
Gıda takviye pazarı son yıllarda hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Özellikle pandemi sonrasında dünya çapında büyük bir sıçrama yaşayan takviye gıda sektörünün ülkemiz açısından güçlü bir potansiyeli olduğunu söyleyen Alyors Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, "Global pazarda büyüme potansiyeli çok yüksek olan takviye gıda ürünlerinde Türkiye'yi üretim üssü haline getirebiliriz. Böylece ithalat azalır, ihracatımız artar. Takviye gıda sektörü, ekonomimizin büyük sorunu olan cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sunabilir" dedi.
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Gıda takviyesinde üretim üssü olabiliriz
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