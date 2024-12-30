Gıda üretiminin artırılması önemli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2024-2028) çerçevesinde bölgelerin küresel rekabet gücünün artırılması, gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi ve deprem sonrası toparlanmayı sağlayacak politikaların toplantıda ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadele kapsamında gıda üretiminin artırılmasının önemi vurgulanmış, kamu yatırım öncelikleri başta olmak üzere bu alanda atılacak adımlar ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerin dış ticaretimiz üzerine olası etkileri değerlendirilmiş ve yeni dönemde izlenmesi gereken politikalar ele alınmıştır."