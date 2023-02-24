Gıda ve içecek sektörü deprem bölgesi için tek yürek

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Demir Şarman, depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlara AFAD ve Kızılay koordinasyonunda devam ettiklerini kaydetti.

TGDF deprem bölgesine yardımlar hakkında bir video mesaj yayınladı.

Yayınlanan video mesaj ile ilgili TGDF'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şarman, depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlara AFAD ve Kızılay koordinasyonunda devam ettiklerini kaydetti.

Bölgede kurulan yemek organizasyonlarına destek sağladıklarını aktaran Şarman, "Bölge genelinde resmi otoriteler tarafından kurulan seyyar mutfakların yanı sıra gönüllülerin kurduğu mutfaklara da erzak temin etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) koordinasyonunda ayni yardım yapmak isteyen üyelerimizi tespit ettiğimiz 13 mutfağa yönlendirdik. Şu an içinden geçtiğimiz zor günlerin sonrasında, bölgede sosyal ve ekonomik hayatı normale çevirebilmek için yine el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şarman, şunları kaydetti:

"Resmi otoritelerin kullanılabilir raporu verdiği gıda işletmelerinin bir an önce işler duruma gelmesi için 'Afetten Etkilenen Gıda Sanayi Tesisleri Restorasyon Projesi'ni de tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Malumunuz olduğu üzere, deprem bölgesinde hasar görmüş tüm üretim tesislerinde bakım onarım çalışmaları yapılması gerekecek ve mevcut durum itibarıyla gıda sanayi tecrübesi olan teknik eleman ihtiyacı had safhada olacaktır. Bu amaçla sektör olarak gönüllü tüm teknik uzmanlarımızla bölgenin yaralarını sarmaya seferber olacağız. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde hem projelere sponsor olunarak destek verilmesi, hem de teknik eleman ve ekipman sağlanması anlamında özel sektör, meslek kuruşları ve sektörel iş birlikleri çok değerli olacaktır."