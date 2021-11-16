Gıdada doğru lojistik zamanı

Türkıye'dekı tarımsal ürünlerin depolanması ve taşınması verimlilik ve maliyet yönetimi açısından oldukça önem arz ediyor. Son dönemde e-ticaretteki hızlı büyüme de depo ve lojistik merkezlerinde tarihi bir trafik yaşanmasına neden oluyor. Şirketler için kritik olan bu operasyonu daha güvenli bir şekilde yürütmek ise akıllı teknolojilerle mümkün. Şirketlerin depo, lojistik ve transfer merkezlerinden kargo gönderimleri de hiç olmadığı kadar yoğun bir trafik yaşıyor. Hem her kategoride perakende şirketinin hem de üretim tesislerinin depolarındaki iş süreçleri yönetimini, verimliliğini ve güvenliğini sağlamak da bu noktada daha önemli hale geliyor. Sensormatic
'in sunduğu akıllı teknolojiler ile istenmeyen kayıpları önlediğini, operasyonel verimliliği ve kârlılığı artırdığını belirten Sensormatic CMO'su Pelin Yelkencioğlu
, akıllı teknolojilerin bu alanda nasıl kullanıldığını şöyle anlattı: "Sensormatic sunduğu video izleme ve video analiz çözümleriyle ihtiyaca bağlı olarak iş yerlerinde iç ve dış kayıpların azaltılması ve güvenliğin artırılmasına odaklanıyor. Geçiş kontrol, yangın algılama ve alarm sistemleri ile doğrudan entegre olan video izleme sistemleri, oluşabilecek herhangi bir güvenlik ihlali durumunda görüntüyü anında güvenlik görevlilerinin ekranına iletiyor. Bu senaryolar doğrultusunda alarm durumuna geçen güvenlik görevlileri kısa sürede önlem alabiliyor ve duruma anında müdahale edebiliyor."