Gini Katsayısı Nedir? Ekonomide Gini Katsayısı Nasıl Hesaplanır, 0 Ya Da 1 Olursa Ne Olur?

Gini katsayısı nedir başlığı toplumların sosyo-ekonomik yapısını sunan özelliktedir. Bu yapı toplumların gelir dağılımına odaklanır. Tabii ilk olarak gini kat sayısı nasıl hesaplanır konusu açıklığa kavuşturulmalıdır. Aynı konu gini katsayısı nasıl belirlenir ile de tespit edilebilir. Toplumdaki gelir dağılımın ifade edildiği iki gösterge vardır. Birincil olarak gösterilebilecek Gini katsayısı 0 olursa ne olur şeklindedir. İkincil olarak gösterilebilecek ise 1 olursa ne olur şeklindedir.

Gini Katsayısı Nedir?

Bir toplumu kendi içerisinde değerlendirmek gerekir. Nitekim bu durumda her toplumun farklı sosyo - ekonomik ve sosyo – kültürel normları olduğu açığa çıkacaktır. Tarihsel perspektiften bakıldığında toplum yapılarının her zaman değiştiğini ve dönüştüğünü görürüz. Aslında toplum yapısı gereği dinamiktir. Yani durağan değildir. Örneğin kapitalizmin ortaya çıktığı dönemlerde yani sanayi toplumunda topluma nüfus eden sınıfsal bir yapı ortaya çıkmıştır. Sanayi toplumunda ve günümüz toplumu analiz edildiğinde farklı sosyo – ekonomik yapıda olduğu görülecektir. Gini katsayısı da bunu analiz eden durumdur. Yani gini katsayısı bir toplumun gelir dağılımının nasıl olduğunu analiz eder. Analiz ederken sosyolojik bir eksende ekonomi, iktisadi gibi konuları irdeler.

Ekonomide Gini Katsayısı 0 Olursa Ne Olur?

Gini katsayısı analiz ettiği toplumu ifade etmek biçimlerine sahiptir. Konu başlığından da anlaşılacağı üzere bu gösterimlerden biri 0 şeklindedir. Toplum ekonomi açısında ele alınıyorsa bu noktada gelir dağılıma bakar. Gelir dağılımının analizi de toplum hakkında çok fazla bulguya sahip olmamamızı sağlar. Eğer bir toplumda gelir dağılımı eşitse orada toplumsal bir refahtan söz etmek mümkündür. Tam da bu noktada ekonomide gibi katsayısının 0 değerinden bahsedilir. Gini katsayısı 0 olursa gelir dağılımı eşit demektir.

Ekonomide Gini Katsayısı 1 Olursa Ne Olur?

Ekonomide gini katsayısının 1 olması analiz edilen toplumda bazı pürüzlüklerin olduğunu ifade eder. Bu çerçevede toplumdaki ekonomik ve sosyal yapıda dengesizlikler yaşandığı analiz edilir. Bu dengesizlikler birey yaşantısını olumsuz etkileyecek düzeydedir. Çünkü ekonomide gini katsayısının 1 olması ile toplumsal refahın olmadığını vurgulamak mümkündür. Toplumsal refahın olmadığı bir toplumu gini katsayısıyla göstermekte mümkündür. İkisi arasında bağlantılı bir ilişki vardır. Sonuç olarak nasıl ki 0 gelir dağılımının eşit olduğunu vurguluyorsa 1 de tam tersini vurgulamaktadır. Dolayısıyla ekonomide gini katsayısının 1 olması gelir dağılımının eşit olmadığı anlamını taşır.