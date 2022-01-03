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Giriş Tarihi: 3.1.2022 15:52

Giresun'da 2022'nin ilk günlerinde fındık 33 liradan alınıp satılıyor

AA
Giresun’da 2022’nin ilk günlerinde fındık 33 liradan alınıp satılıyor

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, fındığın 33 liradan alınıp satıldığını söyledi. Ayrıca, arz talp dengesi ve döviz kurunun durumuna bağlı olarak, bu fiyatın ileriye dönük şekilleneceği ifadelerinde bulundu.

Hamza Bölük, AA muhabirine, serbest piyasada 31 Aralık'ta 31,50 liradan işlem gören bir kilogram fındığın fiyatının yeni yılda yükseldiğini belirtti.

Bugün pazarda ürünün 33 liradan alınıp satıldığını kaydeden Bölük, ilerleyen süreçte piyasada fiyatın arz talep dengesi ve döviz kurunun durumuna göre şekilleneceğini dile getirdi.

Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2021 ürünü fındık alım kampanyasını 31 Aralık'ta sonlandırdığını kaydederek, ofisin deposundaki ürünü en iyi şekilde değerlendirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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Giresun'da 2022'nin ilk günlerinde fındık 33 liradan alınıp satılıyor
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