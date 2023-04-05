Giresun’da işletmeler devlet desteğiyle üretimde verimliği artırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri Programı (KKDP) kapsamında yüzde 50 hibe verilerek tarıma dayalı ekonomik yatırımlar desteklenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte son iki yıl içerisinde bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi, depolanması ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar için 10 işletmenin projesine hibe verildi.

Toplam yatırım tutarı 16 milyon 380 bin 767 lira olan söz konusu tarımsal yatırımlar için 8 milyon 190 bin 383 lira hibe ödemesi gerçekleştirildi.

Yine aynı program kapsamında 2022-2023 başvuru döneminde yatırımcılar tarafından yatırım tutarı 112,1 milyon lira olan 35 proje sunuldu. Ayrıca KKDP A-İş Planı (makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi) kapsamında yatırım tutarı toplamı 31,4 milyon lira olan 1473 proje başvurusu gerçekleştirildi.

Kontrolleri yapılan projeler, nihai onay ve bütçe tahsisi için Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu.

"DEVLET DESTEKLERİYLE ÇOK HIZLI YOL ALDIK"

Tirebolu'daki işletmesine hibe desteği ile makine alan Halil İbrahim Paltun, AA muhabirine, daha önce kabuklu fındık tedarikçiliği yaptıklarını söyledi.

Fındık kırma fabrikası kiralayarak 2013'te bu işe adım attıklarını belirten Paltun, 2014 yılında kendi işletmelerinde faaliyete devam ettiklerini kaydetti.

Paltun, üretimde kaliteyi artırmak için yaptıkları araştırmalar sonucu, hibe desteğiyle İngiltere'den renk ayırıcı makine, yurt içinden de paketleme ve vakumlama makineleri aldıklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin hibe destekleri konusunda denetlemelerde bulunduğunu belirten Paltun, "Kırsal kalkınma hibeleri bizi sadece o elektronik makinelerle buluşturmadı, aynı zamanda bizi biraz da disipline etti, denetlemeler arttı, bizi daha iyi yönlendirdiler." dedi.

Aldıkları makinenin fındığın adeta tomografisini çektiğini dile getiren Paltun, "İçerisindeki çürükleri de ayıklıyor. Türkiye'nin ünlü firmaları bizden fındık almaya başladı. Çok daha kaliteli ürün ortaya çıkınca bizi tercih ettiler, biz dört kademe ileri gittik. Toplamda da 60 kişiye istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

Paltun, devletin desteğini arkalarında görmenin kendilerine güç verdiğini vurgulayarak, "Diyelim ki 100 birim paranız var, bunu tamamen makineye verdiğinizde sermayede güçlük çekersiniz. Devletin desteğini arkanızda gördüğünüz zaman daha değişik ürünler ortaya çıkarmaya yöneliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Devlet desteğinin önemine işaret eden Paltun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansı iyi kullanıp devlet destekleriyle çok hızlı yol aldık. Bu konuda gerçekten devletin desteklerinin veya fonların arkamızda olduğunu bilmek bize güç veriyor. Şu anda bile proje yapıyoruz, fındığı direkt satmaktansa portakal aromalı, çilek aromalı ezmelerimiz çıkacak inşallah. Bu arada TÜBİTAK ile de çalışma halindeyiz."

"1,5 MİLYON LİRALIK YATIRIMDA 750 BİN LİRA HİBE ALDIK"

Tirebolu ilçesinde çay firması sahibi Murat Yıldırım da günlük 115 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

1993 yılından bu yana yatırım yaparak büyüdüklerini kaydeden Yıldırım, 2 yıl önce de Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden yararlandıklarını belirtti.

Yıldırım, çay imalatını modernize etmek, insan gücünü daha aza indirmek, makineyle otomasyona geçmek ve kaliteyi artırmak üzere destek aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"1,5 milyon liralık yatırımda 750 bin lira hibe aldık. Soldurma ünitelerini yeniledik, yaş çay kıvırma makinelerini değiştirerek daha modern hale getirdik. Tam otomatik paketleme makinesini kurduk. Önceki dönemlerde bazı aşamalarını kontrol edemiyorduk ama bu sistemleri tamamlayınca kalitenin standart hale gelmesini sağladı."